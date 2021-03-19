https://ria.ru/20210319/facebook-1601944813.html

Facebook создал умный браслет, управляемый силой мысли

Facebook создал умный браслет, управляемый силой мысли

Facebook представил концепт устройства, которое преобразует сигналы нервных окончаний на запястье в цифровые команды. О новой технологии рассказали в самой... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:41

2021-03-19T11:41

2021-03-19T11:41

наука

facebook

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Facebook представил концепт устройства, которое преобразует сигналы нервных окончаний на запястье в цифровые команды. О новой технологии рассказали в самой компании.Браслеты получат интеграцию с умными очками от Facebook, выход которых запланирован на 2021 год. Это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным и AR-мирами, которые проецируются через очки, с помощью движений кистей и пальцев.Браслет можно использовать для ввода текста или замены компьютерной мыши. Устройство будет обрабатывать нервные импульсы, которые передаются мозгом через мышцы на запястье.Перспективы браслета, который пока даже не имеет названия, довольно туманны. Facebook оценивает сроки внедрения технологии в 5-10 лет. Столько времени потребуется, чтобы гаджет добрался до пользователей.

https://ria.ru/20210226/ochki-1599094921.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, гаджеты, технологии