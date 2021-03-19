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Наука
https://ria.ru/20210319/facebook-1601944813.html
Facebook создал умный браслет, управляемый силой мысли
Facebook создал умный браслет, управляемый силой мысли
Facebook представил концепт устройства, которое преобразует сигналы нервных окончаний на запястье в цифровые команды. О новой технологии рассказали в самой... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:41
2021-03-19T11:41
наука
facebook
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Facebook представил концепт устройства, которое преобразует сигналы нервных окончаний на запястье в цифровые команды. О новой технологии рассказали в самой компании.Браслеты получат интеграцию с умными очками от Facebook, выход которых запланирован на 2021 год. Это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным и AR-мирами, которые проецируются через очки, с помощью движений кистей и пальцев.Браслет можно использовать для ввода текста или замены компьютерной мыши. Устройство будет обрабатывать нервные импульсы, которые передаются мозгом через мышцы на запястье.Перспективы браслета, который пока даже не имеет названия, довольно туманны. Facebook оценивает сроки внедрения технологии в 5-10 лет. Столько времени потребуется, чтобы гаджет добрался до пользователей.
https://ria.ru/20210226/ochki-1599094921.html
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facebook, гаджеты, технологии

Facebook создал умный браслет, управляемый силой мысли

11:41 19.03.2021
 
© FacebookУмный браслет Facebook
Умный браслет Facebook - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Facebook представил концепт устройства, которое преобразует сигналы нервных окончаний на запястье в цифровые команды. О новой технологии рассказали в самой компании.
Браслеты получат интеграцию с умными очками от Facebook, выход которых запланирован на 2021 год. Это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным и AR-мирами, которые проецируются через очки, с помощью движений кистей и пальцев.
Браслет можно использовать для ввода текста или замены компьютерной мыши. Устройство будет обрабатывать нервные импульсы, которые передаются мозгом через мышцы на запястье.
Перспективы браслета, который пока даже не имеет названия, довольно туманны. Facebook оценивает сроки внедрения технологии в 5-10 лет. Столько времени потребуется, чтобы гаджет добрался до пользователей.
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 14:08Наука
В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
 
НаукаFacebookгаджетыТехнологии
 
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