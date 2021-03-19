https://ria.ru/20210319/ekvador-1601942191.html
Еще одна страна открыла границы для вакцинированных туристов
Еще одна страна открыла границы для вакцинированных туристов
Власти Эквадора разрешили въезжать вакцинированным путешественникам в страну без предъявления отрицательного теста на COVID-19, сообщило министерство туризма. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:04
2021-03-19T13:04
2021-03-19T13:04
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эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Власти Эквадора разрешили въезжать вакцинированным путешественникам в страну без предъявления отрицательного теста на COVID-19, сообщило министерство туризма."Национальный комитет одобрил новые правила въезда в Эквадор воздушным транспортом, которые вступят в действие 22 марта. Путешественники, у которых есть свидетельство о вакцинации всеми необходимыми дозами против COVID-19, могут пересекать границу без предъявления отрицательного ПЦР-теста", — говорится в заявлении.Если такого сертификата нет, то нужно показать результат анализа, сделанного в течение последних трех дней. Ранее можно было сделать тест за десять дней до поездки. Также разрешается приезжать в страну с исследованием на антитела.Новые правила учитывают и возможность въезда с положительным тестом, но только в случае, если речь идет о переболевших коронавирусом больше месяца назад, не проявляющих характерных для болезни симптомов, и у которых с собой будет справка от врача о том, что их здоровье в хорошем состоянии.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, эквадор, вакцинация
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Власти Эквадора разрешили въезжать вакцинированным путешественникам в страну без предъявления отрицательного теста на COVID-19, сообщило министерство туризма.
"Национальный комитет одобрил новые правила въезда в Эквадор воздушным транспортом, которые вступят в действие 22 марта. Путешественники, у которых есть свидетельство о вакцинации всеми необходимыми дозами против COVID-19, могут пересекать границу без предъявления отрицательного ПЦР-теста", — говорится в заявлении.
Если такого сертификата нет, то нужно показать результат анализа, сделанного в течение последних трех дней. Ранее можно было сделать тест за десять дней до поездки. Также разрешается приезжать в страну с исследованием на антитела.
Новые правила учитывают и возможность въезда с положительным тестом, но только в случае, если речь идет о переболевших коронавирусом больше месяца назад, не проявляющих характерных для болезни симптомов, и у которых с собой будет справка от врача о том, что их здоровье в хорошем состоянии.