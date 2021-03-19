https://ria.ru/20210319/ekvador-1601942191.html

Еще одна страна открыла границы для вакцинированных туристов

Еще одна страна открыла границы для вакцинированных туристов

Власти Эквадора разрешили въезжать вакцинированным путешественникам в страну без предъявления отрицательного теста на COVID-19, сообщило министерство туризма. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:04

2021-03-19T13:04

2021-03-19T13:04

туризм

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туризм

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эквадор

вакцинация

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Власти Эквадора разрешили въезжать вакцинированным путешественникам в страну без предъявления отрицательного теста на COVID-19, сообщило министерство туризма."Национальный комитет одобрил новые правила въезда в Эквадор воздушным транспортом, которые вступят в действие 22 марта. Путешественники, у которых есть свидетельство о вакцинации всеми необходимыми дозами против COVID-19, могут пересекать границу без предъявления отрицательного ПЦР-теста", — говорится в заявлении.Если такого сертификата нет, то нужно показать результат анализа, сделанного в течение последних трех дней. Ранее можно было сделать тест за десять дней до поездки. Также разрешается приезжать в страну с исследованием на антитела.Новые правила учитывают и возможность въезда с положительным тестом, но только в случае, если речь идет о переболевших коронавирусом больше месяца назад, не проявляющих характерных для болезни симптомов, и у которых с собой будет справка от врача о том, что их здоровье в хорошем состоянии.

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

эквадор

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, эквадор, вакцинация