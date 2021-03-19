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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210319/eksport-1602024555.html
Шоколад и мороженое перспективны для увеличения экспорта в Африку
Шоколад и мороженое перспективны для увеличения экспорта в Африку
Одними из самых перспективных товаров для увеличения объемов московского экспорта в страны Африки являются продукты питания, среди них молочные продукты,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:16
2021-03-19T17:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
москва
африка
демократическая республика конго
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Одними из самых перспективных товаров для увеличения объемов московского экспорта в страны Африки являются продукты питания, среди них молочные продукты, шоколад и мороженое, сказала замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.По ее словам, Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в страны Африки.Она отдельно отметила московское мороженое."Это наш продукт- "визитная карточка" на зарубежных рынках. Экспорт мороженого в Кот д'Ивуар в прошлом году увеличился на 70%. Кроме того, мороженое московских производителей впервые стало поставляться в Демократическую Республику Конго. Надеюсь, наши друзья оценили качество нашего мороженого, мы тоже его очень любим. Также возобновились поставки шоколадных изделий, которые прерывались в 2019 году, что тоже здорово", - сказала Кузменко.Также, по ее словам, как отдельный сегмент перспективный для увеличения экспорта - это готовые корма для животных.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов.На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента. Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".
https://ria.ru/20210312/telemost-1600954535.html
москва
африка
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владимир ефимов (политик), москва, африка, демократическая республика конго, экономика

Шоколад и мороженое перспективны для увеличения экспорта в Африку

17:16 19.03.2021 (обновлено: 17:18 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Одними из самых перспективных товаров для увеличения объемов московского экспорта в страны Африки являются продукты питания, среди них молочные продукты, шоколад и мороженое, сказала замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.
По ее словам, Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в страны Африки.
"Если говорить про перспективные товары для увеличения объемов московского экспорта, именно в агропромышленной части - это, в первую очередь, продукты питания. Востребованы у нас: продукция молочных производителей, мясо птицы, шоколадные и мучные изделия", - сказала Кузменко в ходе пленарного заседания в рамках Первого международного телемоста MOSCOW - AFRICA 2021.
Она отдельно отметила московское мороженое.
"Это наш продукт- "визитная карточка" на зарубежных рынках. Экспорт мороженого в Кот д'Ивуар в прошлом году увеличился на 70%. Кроме того, мороженое московских производителей впервые стало поставляться в Демократическую Республику Конго. Надеюсь, наши друзья оценили качество нашего мороженого, мы тоже его очень любим. Также возобновились поставки шоколадных изделий, которые прерывались в 2019 году, что тоже здорово", - сказала Кузменко.
Также, по ее словам, как отдельный сегмент перспективный для увеличения экспорта - это готовые корма для животных.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов.
На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента.
Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:06Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Центр "Моспром" проведет международный телемост "Москва-Африка"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)МоскваАфрикаДемократическая Республика КонгоЭкономика
 
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