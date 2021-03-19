https://ria.ru/20210319/eksport-1602024555.html

Шоколад и мороженое перспективны для увеличения экспорта в Африку

Шоколад и мороженое перспективны для увеличения экспорта в Африку

Одними из самых перспективных товаров для увеличения объемов московского экспорта в страны Африки являются продукты питания, среди них молочные продукты,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:16

2021-03-19T17:16

2021-03-19T17:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

африка

демократическая республика конго

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Одними из самых перспективных товаров для увеличения объемов московского экспорта в страны Африки являются продукты питания, среди них молочные продукты, шоколад и мороженое, сказала замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.По ее словам, Москва продолжит наращивать промышленный экспорт в страны Африки.Она отдельно отметила московское мороженое."Это наш продукт- "визитная карточка" на зарубежных рынках. Экспорт мороженого в Кот д'Ивуар в прошлом году увеличился на 70%. Кроме того, мороженое московских производителей впервые стало поставляться в Демократическую Республику Конго. Надеюсь, наши друзья оценили качество нашего мороженого, мы тоже его очень любим. Также возобновились поставки шоколадных изделий, которые прерывались в 2019 году, что тоже здорово", - сказала Кузменко.Также, по ее словам, как отдельный сегмент перспективный для увеличения экспорта - это готовые корма для животных.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2020 году экспорт Москвы в Африку вырос на 7,1% в сравнении с 2019 годом и составил 2,37 миллиарда долларов.На промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда долларов, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции, в 2020 году он составил почти 70%. Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента. Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".

https://ria.ru/20210312/telemost-1600954535.html

москва

африка

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), москва, африка, демократическая республика конго, экономика