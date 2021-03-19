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Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики
Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики
Экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий, и ЦБ ожидает ее дальнейшего роста, поддержку окажет вакцинация, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:23
2021-03-19T15:23
2021-03-19T15:23
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий, и ЦБ ожидает ее дальнейшего роста, поддержку окажет вакцинация, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика растет быстрее ожиданий и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению, как внутреннего, так и внешнего спроса… Мы ожидаем дальнейшего роста экономики. Поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ", - сообщила Набиуллина в пятницу на пресс-конференции.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика