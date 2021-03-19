https://ria.ru/20210319/ekonomika-1601998375.html

Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики

Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики

Экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий, и ЦБ ожидает ее дальнейшего роста, поддержку окажет вакцинация, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:23

2021-03-19T15:23

2021-03-19T15:23

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий, и ЦБ ожидает ее дальнейшего роста, поддержку окажет вакцинация, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Экономика растет быстрее ожиданий и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению, как внутреннего, так и внешнего спроса… Мы ожидаем дальнейшего роста экономики. Поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ", - сообщила Набиуллина в пятницу на пресс-конференции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика