https://ria.ru/20210319/dvigateli-1601909441.html
НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:04
2021-03-19T03:04
2021-03-19T03:04
россия
энергомаш
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало устройство, повышающее мощность ракетных двигателей и время их работы, соответствующий патент опубликован на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.Речь идет об эффекте эжектора, который широко применяется в насосах, компрессорах, вентиляторах, известен по применению в авиации и ракетно-космической технике (советской лунной ракете Н-1). Благодаря этой технологии, помимо выхлопных газов, возникающих в камере сгорания ракетного двигателя, и выбрасываемых через сопло, к выбрасываемому потоку добавляется набегающий воздух, что обеспечивает увеличение реактивной тяги.Для этого предлагается использовать специальную камеру смешения, которая и осуществляет забор атмосферного воздуха и его смешение с выхлопными газами ракетного двигателя.Однако, отмечают разработчики, данный способ повышения мощности ракетных двигателей не подходит для существующих компоновок ракет-носителей, а также не подходит для ракет среднего и тяжелого классов из-за большой массы специальной камеры смешения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/spacex-1601144715.html
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РИА Новости
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россия, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
НПО "Энергомаш
" (входит в "Роскосмос
") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало устройство, повышающее мощность ракетных двигателей и время их работы, соответствующий патент опубликован на сайте
Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
"Изобретение позволяет увеличить тягу маршевой двигательной установки ракеты-носителя, повысить удельный импульс тяги многокамерной двигательной установки с жидкостным ракетным двигателем первой и второй ступеней ракеты-носителя двухступенчатой ракеты-носителя с параллельным расположением ступеней", - говорится в описании к патенту.
Речь идет об эффекте эжектора, который широко применяется в насосах, компрессорах, вентиляторах, известен по применению в авиации и ракетно-космической технике (советской лунной ракете Н-1). Благодаря этой технологии, помимо выхлопных газов, возникающих в камере сгорания ракетного двигателя, и выбрасываемых через сопло, к выбрасываемому потоку добавляется набегающий воздух, что обеспечивает увеличение реактивной тяги.
Для этого предлагается использовать специальную камеру смешения, которая и осуществляет забор атмосферного воздуха и его смешение с выхлопными газами ракетного двигателя.
Однако, отмечают разработчики, данный способ повышения мощности ракетных двигателей не подходит для существующих компоновок ракет-носителей, а также не подходит для ракет среднего и тяжелого классов из-за большой массы специальной камеры смешения.