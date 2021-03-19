Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/dvigateli-1601909441.html
НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T03:04
2021-03-19T03:04
россия
энергомаш
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155849/05/1558490597_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_519ae5816339802609eddbf54eda0b3f.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало устройство, повышающее мощность ракетных двигателей и время их работы, соответствующий патент опубликован на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.Речь идет об эффекте эжектора, который широко применяется в насосах, компрессорах, вентиляторах, известен по применению в авиации и ракетно-космической технике (советской лунной ракете Н-1). Благодаря этой технологии, помимо выхлопных газов, возникающих в камере сгорания ракетного двигателя, и выбрасываемых через сопло, к выбрасываемому потоку добавляется набегающий воздух, что обеспечивает увеличение реактивной тяги.Для этого предлагается использовать специальную камеру смешения, которая и осуществляет забор атмосферного воздуха и его смешение с выхлопными газами ракетного двигателя.Однако, отмечают разработчики, данный способ повышения мощности ракетных двигателей не подходит для существующих компоновок ракет-носителей, а также не подходит для ракет среднего и тяжелого классов из-за большой массы специальной камеры смешения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/spacex-1601144715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155849/05/1558490597_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2a8e66d31eaa5ab146e0756009a62ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос

НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей

03:04 19.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДвигатели в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Двигатели в цехе НПО Энергомаш в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало устройство, повышающее мощность ракетных двигателей и время их работы, соответствующий патент опубликован на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
"Изобретение позволяет увеличить тягу маршевой двигательной установки ракеты-носителя, повысить удельный импульс тяги многокамерной двигательной установки с жидкостным ракетным двигателем первой и второй ступеней ракеты-носителя двухступенчатой ракеты-носителя с параллельным расположением ступеней", - говорится в описании к патенту.
Речь идет об эффекте эжектора, который широко применяется в насосах, компрессорах, вентиляторах, известен по применению в авиации и ракетно-космической технике (советской лунной ракете Н-1). Благодаря этой технологии, помимо выхлопных газов, возникающих в камере сгорания ракетного двигателя, и выбрасываемых через сопло, к выбрасываемому потоку добавляется набегающий воздух, что обеспечивает увеличение реактивной тяги.
Для этого предлагается использовать специальную камеру смешения, которая и осуществляет забор атмосферного воздуха и его смешение с выхлопными газами ракетного двигателя.
Однако, отмечают разработчики, данный способ повышения мощности ракетных двигателей не подходит для существующих компоновок ракет-носителей, а также не подходит для ракет среднего и тяжелого классов из-за большой массы специальной камеры смешения.
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 14:25
SpaceX запустила в космос спутники нового поколения
 
РоссияЭнергомашКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Военные атташе из 34 стран привились "Спутником V"
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57Россиянин признал себя виновным в подготовке кибератаки в США
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
Лента новостейМолния