https://ria.ru/20210319/dvigateli-1601909441.html

НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей

НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей

НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T03:04

2021-03-19T03:04

2021-03-19T03:04

россия

энергомаш

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") - производитель ракетных двигателей для российской "Ангары" и американских ракет Atlas-5 и Antares - запатентовало устройство, повышающее мощность ракетных двигателей и время их работы, соответствующий патент опубликован на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.Речь идет об эффекте эжектора, который широко применяется в насосах, компрессорах, вентиляторах, известен по применению в авиации и ракетно-космической технике (советской лунной ракете Н-1). Благодаря этой технологии, помимо выхлопных газов, возникающих в камере сгорания ракетного двигателя, и выбрасываемых через сопло, к выбрасываемому потоку добавляется набегающий воздух, что обеспечивает увеличение реактивной тяги.Для этого предлагается использовать специальную камеру смешения, которая и осуществляет забор атмосферного воздуха и его смешение с выхлопными газами ракетного двигателя.Однако, отмечают разработчики, данный способ повышения мощности ракетных двигателей не подходит для существующих компоновок ракет-носителей, а также не подходит для ракет среднего и тяжелого классов из-за большой массы специальной камеры смешения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/spacex-1601144715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос