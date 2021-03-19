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В УМВД назвали причину ДТП с участием автобуса под Астраханью
В УМВД назвали причину ДТП с участием автобуса под Астраханью
Водитель автобуса, опрокинувшегося на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, не справился с управлением при обгоне на скользкой дороге, сообщил РИА РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:42
2021-03-19T10:45
харабалинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель автобуса, опрокинувшегося на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, не справился с управлением при обгоне на скользкой дороге, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.Как сообщало региональное ГУМЧС России, автобус Deawoo, на котором около 30 сотрудников ООО АПК "Астраханский" ехали на работу, опрокинулся на трассе в районе населенного пункта Вольное в пятницу утром, пострадали пять человек.В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Харабалинскому району. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование.
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харабалинский район, астраханская область, происшествия

В УМВД назвали причину ДТП с участием автобуса под Астраханью

09:42 19.03.2021 (обновлено: 10:45 19.03.2021)
 
© Фото : УМВД России по Астраханской областиДТП с участием автобуса на автодороге "Волгоград - Астрахань"
ДТП с участием автобуса на автодороге Волгоград - Астрахань - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : УМВД России по Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель автобуса, опрокинувшегося на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, не справился с управлением при обгоне на скользкой дороге, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
Как сообщало региональное ГУМЧС России, автобус Deawoo, на котором около 30 сотрудников ООО АПК "Астраханский" ехали на работу, опрокинулся на трассе в районе населенного пункта Вольное в пятницу утром, пострадали пять человек.
"Водитель автобуса во время обгона грузовика не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на обочину и опрокинулся в кювет", - сказал представитель УМВД. Он уточнил, что пятеро пострадавших доставлены в больницу.
© Фото : УМВД России по Астраханской областиДТП с участием автобуса на автодороге "Волгоград - Астрахань"
ДТП с участием автобуса на автодороге Волгоград - Астрахань - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : УМВД России по Астраханской области
ДТП с участием автобуса на автодороге "Волгоград - Астрахань"
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Харабалинскому району. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование.
ДТП с участием автобуса на автодороге Волгоград - Астрахань - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 07:57
На трассе в Астраханской области опрокинулся автобус
 
Харабалинский районАстраханская областьПроисшествия
 
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