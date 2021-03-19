https://ria.ru/20210319/dtp-1601924029.html

В УМВД назвали причину ДТП с участием автобуса под Астраханью

В УМВД назвали причину ДТП с участием автобуса под Астраханью

Водитель автобуса, опрокинувшегося на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, не справился с управлением при обгоне на скользкой дороге, сообщил РИА РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T09:42

2021-03-19T09:42

2021-03-19T10:45

харабалинский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель автобуса, опрокинувшегося на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, не справился с управлением при обгоне на скользкой дороге, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.Как сообщало региональное ГУМЧС России, автобус Deawoo, на котором около 30 сотрудников ООО АПК "Астраханский" ехали на работу, опрокинулся на трассе в районе населенного пункта Вольное в пятницу утром, пострадали пять человек.В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Харабалинскому району. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование.

https://ria.ru/20210319/avtobus-1601916332.html

харабалинский район

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харабалинский район, астраханская область, происшествия