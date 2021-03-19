В УМВД назвали причину ДТП с участием автобуса под Астраханью
09:42 19.03.2021 (обновлено: 10:45 19.03.2021)
© Фото : УМВД России по Астраханской областиДТП с участием автобуса на автодороге "Волгоград - Астрахань"
© Фото : УМВД России по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель автобуса, опрокинувшегося на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, не справился с управлением при обгоне на скользкой дороге, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
Как сообщало региональное ГУМЧС России, автобус Deawoo, на котором около 30 сотрудников ООО АПК "Астраханский" ехали на работу, опрокинулся на трассе в районе населенного пункта Вольное в пятницу утром, пострадали пять человек.
"Водитель автобуса во время обгона грузовика не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на обочину и опрокинулся в кювет", - сказал представитель УМВД. Он уточнил, что пятеро пострадавших доставлены в больницу.
© Фото : УМВД России по Астраханской областиДТП с участием автобуса на автодороге "Волгоград - Астрахань"
© Фото : УМВД России по Астраханской области
ДТП с участием автобуса на автодороге "Волгоград - Астрахань"
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Харабалинскому району. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование.