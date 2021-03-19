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"Вредители". В США искали врагов в России, а нашли внутри страны
"Вредители". В США искали врагов в России, а нашли внутри страны
Американская разведка ожидаемо объявила, что Москва и Тегеран пытались повлиять на выборы президента США. А вот главного стратегического соперника — Пекин —... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:00
2021-03-19T12:26
фбр
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
москва
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Американская разведка ожидаемо объявила, что Москва и Тегеран пытались повлиять на выборы президента США. А вот главного стратегического соперника — Пекин — обвинять во вмешательстве не стали. СМИ тем временем нашли пособников иностранных держав внутри страны. Кто это и почему Китай не включили в список врагов демократии, разбиралось РИА Новости.Посеять раздор и продвинуть Трампа"Обильные вредительские усилия, направленные на кандидата от демократов, санкционировал лично Владимир Путин", — говорится в докладе Национального разведывательного сообщества. Согласно этому документу, "российское государство и его агенты в интересах Кремля пытались воздействовать на общественное мнение и обострить социально-политическое разделение в США".В Нацразведке утверждают: связанные с Кремлем прокси (посредники) распространяли необоснованные обвинения в адрес Джо Байдена через американские СМИ, чиновников и других известных людей, в том числе и приближенных Трампа. На кого именно хотели повлиять, в докладе не сказано, но, предположительно, речь о личном адвокате экс-президента Руди Джулиани. Ведь именно он постоянно упрекал Байдена и его семью в коррупции и превышении полномочий во время работы с Украиной.Агентами влияния Кремля, согласно докладу, были не только граждане США, но и украинец Андрей Деркач, а также россиянин Константин Климник. Первый "виноват" в том, что незадолго до выборов опубликовал аудиозаписи бесед Байдена с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. За информацию о Климнике ФБР в феврале предложило 250 тысяч долларов. Он якобы работает на российскую разведку и посредничал в лоббистских схемах Украины в США.В то же время разведчики сообщили, что по крайней мере в махинациях с бюллетенями ни Россия, ни другие страны не замешаны. И российские хакеры не пытались получить доступ к государственным сетям. В документе не раскрывают, как именно ведомство пришло к таким выводам. Источники информации засекречены, но в разведке указали: после того как в 2017-м ЦРУ эвакуировало агента из высшего российского руководства, появилась возможность получать ценные данные по другим каналам.Наказание за влияниеВиновных накажут санкциями, предупредили в докладе. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки уже заявила о грядущих ограничительных мерах — правда, без конкретики."Продолжается рассмотрение по (кибервзлому. — Прим. ред.) SolarWinds, а также по наградам за головы (американских. — Прим. ред.) солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020-го. Мы проведем расследование до конца. Президент оставляет за собой право ответить так и тогда, когда сочтет нужным", — объявила Псаки.Однако "прегрешения", на которые она указала, следует разделять, отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Это санкционные пакеты, у них отдельные юридические механизмы, — говорит он. — Есть конкретный указ президента 2018 года, который регламентирует санкции за вмешательство в выборы". Подписал его Дональд Трамп после промежуточного голосования в конгрессе, когда тема стояла особенно остро.Процесс введения санкций разделен на несколько этапов. Спустя 45 дней после выборов Нацразведка должна дать оценку вмешательству в любом виде, поясняет эксперт. "Это именно оценка, — подчеркивает Тимофеев. — Дальше доклад поступит в органы исполнительной власти — Минфин, Минюст, прокуратуру. На его основе сформируют отчет и определят предположительных виновных". Затем против них могут ввести блокирующие финансовые или визовые санкции.В теории, добавляет он, возможен еще один этап — секторальные санкции, но до этого вряд ли дойдет. "В докладе нет материала для таких серьезных мер — не сказано о хакерских атаках, махинациях с подсчетом голосов или помехах в работе штабов. Речь идет только о попытках очернить Байдена. Так что вмешательство вмешательству рознь", — заключает Тимофеев.Не только русскиеВ то время как Россия, по данным разведки, пыталась уменьшить шансы Байдена на победу, Иран хотел помешать переизбраться Трампу.При нем отношения Вашингтона с Тегераном разительно ухудшились. Все время звучали резкие и враждебные высказывания в адрес друг друга. В 2018-м Трамп вывел Штаты из иранской ядерной сделки. Спустя два года военные США ликвидировали высокопоставленного иранского военачальника, генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. А в последние месяцы президентства Трамп и вовсе собирался пойти на Иран войной.Однако действовали иранские "инфлюенсеры" не так, как российские, уверяют в Нацразведке. Они якобы вели "многостороннюю скрытую кампанию по влиянию и осуществляли кибероперации", но не пытались почему-то способствовать продвижению Байдена в противовес сопернику. Целью, как уточняют в докладе, было "подорвать доверие общества к избирательному процессу и американским государственным институтам, а также посеять раздор и обострить трения между американцами". На кого при этом ставил Тегеран — непонятно.Что касается Китая, то Пекин рассудил, что риски быть пойманным того не стоят, и "решил сохранить стабильность в американо-китайских отношениях", заключили в разведке. И добавили, что китайцы действовали традиционными методами — экономическими и лоббистскими, а этого "достаточно для формирования взаимосвязей между странами вне зависимости от того, кто победит".Но не все так однозначно. Некоторые представители разведсообщества настаивали, что и КНР надо вписать в число влиявших на выборы. Мнение меньшинства выразил один из авторов, заметив, что Пекин "предпринял по крайней мере некоторые шаги, чтобы подорвать шансы Трампа на переизбрание". Главным образом — в соцсетях, СМИ и официальных заявлениях. Но все же в итоговом документе Китаю обвинений не предъявили.Однако с этим не согласен сам Трамп. Еще за полгода до выборов он уверял: китайцы "сделают все возможное", чтобы подмочить ему победу. В качестве примера приводил распространение коронавируса, списавшее на нет все экономические достижения его администрации. Его советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен пошел дальше и в августе объявил, что правительство КНР совершило кибератаки на избирательную инфраструктуру Штатов.Осторожность авторов доклада можно объяснить тем, что резкие движения не нужны ни Пекину, ни Вашингтону. "В какой-то момент стало понятно: Байден, скорее всего, победит. Китаю это на руку", — отмечает китаист Темур Умаров, консультант Московского центра Карнеги.По мнению эксперта, новый резидент Белого дома дает некоторые надежды сторонникам нормализации отношений: "Китаю нужен был новый президент, и Байден здесь — оплот стабильности, предсказуемости. Его избрание означало конец урагана: теперь можно хотя бы сесть за стол и поговорить нормально".В то же время в США размышляют, откуда исходит реальная опасность. CNN сделал к вывод: "фундаментальная правда, которую раскрыл доклад", заключается в том, что угроза в первую очередь — внутри страны. Настоящая сенсация не в том, что "русские снова замахнулись" на демократию в США. Самое ужасное, сообщил телеканал, что цели Кремля и республиканцев совпадают. Противник — в стране, среди американцев.
https://ria.ru/20210305/demokratiya-1599956752.html
https://ria.ru/20210116/tramp-1593297464.html
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фбр, руди джулиани, дональд трамп, джо байден, москва, сша, украина, в мире

"Вредители". В США искали врагов в России, а нашли внутри страны

08:00 19.03.2021 (обновлено: 12:26 19.03.2021)
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Hiro Komae
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Американская разведка ожидаемо объявила, что Москва и Тегеран пытались повлиять на выборы президента США. А вот главного стратегического соперника — Пекин — обвинять во вмешательстве не стали. СМИ тем временем нашли пособников иностранных держав внутри страны. Кто это и почему Китай не включили в список врагов демократии, разбиралось РИА Новости.

Посеять раздор и продвинуть Трампа

"Обильные вредительские усилия, направленные на кандидата от демократов, санкционировал лично Владимир Путин", — говорится в докладе Национального разведывательного сообщества. Согласно этому документу, "российское государство и его агенты в интересах Кремля пытались воздействовать на общественное мнение и обострить социально-политическое разделение в США".
В Нацразведке утверждают: связанные с Кремлем прокси (посредники) распространяли необоснованные обвинения в адрес Джо Байдена через американские СМИ, чиновников и других известных людей, в том числе и приближенных Трампа. На кого именно хотели повлиять, в докладе не сказано, но, предположительно, речь о личном адвокате экс-президента Руди Джулиани. Ведь именно он постоянно упрекал Байдена и его семью в коррупции и превышении полномочий во время работы с Украиной.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Агентами влияния Кремля, согласно докладу, были не только граждане США, но и украинец Андрей Деркач, а также россиянин Константин Климник. Первый "виноват" в том, что незадолго до выборов опубликовал аудиозаписи бесед Байдена с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. За информацию о Климнике ФБР в феврале предложило 250 тысяч долларов. Он якобы работает на российскую разведку и посредничал в лоббистских схемах Украины в США.
В то же время разведчики сообщили, что по крайней мере в махинациях с бюллетенями ни Россия, ни другие страны не замешаны. И российские хакеры не пытались получить доступ к государственным сетям. В документе не раскрывают, как именно ведомство пришло к таким выводам. Источники информации засекречены, но в разведке указали: после того как в 2017-м ЦРУ эвакуировало агента из высшего российского руководства, появилась возможность получать ценные данные по другим каналам.
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Наказание за влияние

Виновных накажут санкциями, предупредили в докладе. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки уже заявила о грядущих ограничительных мерах — правда, без конкретики.
"Продолжается рассмотрение по (кибервзлому. — Прим. ред.) SolarWinds, а также по наградам за головы (американских. — Прим. ред.) солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020-го. Мы проведем расследование до конца. Президент оставляет за собой право ответить так и тогда, когда сочтет нужным", — объявила Псаки.
Однако "прегрешения", на которые она указала, следует разделять, отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Это санкционные пакеты, у них отдельные юридические механизмы, — говорит он. — Есть конкретный указ президента 2018 года, который регламентирует санкции за вмешательство в выборы". Подписал его Дональд Трамп после промежуточного голосования в конгрессе, когда тема стояла особенно остро.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди на улице в Вашингтоне после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на улице в Вашингтоне после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Люди на улице в Вашингтоне после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Процесс введения санкций разделен на несколько этапов. Спустя 45 дней после выборов Нацразведка должна дать оценку вмешательству в любом виде, поясняет эксперт. "Это именно оценка, — подчеркивает Тимофеев. — Дальше доклад поступит в органы исполнительной власти — Минфин, Минюст, прокуратуру. На его основе сформируют отчет и определят предположительных виновных". Затем против них могут ввести блокирующие финансовые или визовые санкции.
В теории, добавляет он, возможен еще один этап — секторальные санкции, но до этого вряд ли дойдет. "В докладе нет материала для таких серьезных мер — не сказано о хакерских атаках, махинациях с подсчетом голосов или помехах в работе штабов. Речь идет только о попытках очернить Байдена. Так что вмешательство вмешательству рознь", — заключает Тимофеев.
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Не только русские

В то время как Россия, по данным разведки, пыталась уменьшить шансы Байдена на победу, Иран хотел помешать переизбраться Трампу.
При нем отношения Вашингтона с Тегераном разительно ухудшились. Все время звучали резкие и враждебные высказывания в адрес друг друга. В 2018-м Трамп вывел Штаты из иранской ядерной сделки. Спустя два года военные США ликвидировали высокопоставленного иранского военачальника, генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. А в последние месяцы президентства Трамп и вовсе собирался пойти на Иран войной.
Однако действовали иранские "инфлюенсеры" не так, как российские, уверяют в Нацразведке. Они якобы вели "многостороннюю скрытую кампанию по влиянию и осуществляли кибероперации", но не пытались почему-то способствовать продвижению Байдена в противовес сопернику. Целью, как уточняют в докладе, было "подорвать доверие общества к избирательному процессу и американским государственным институтам, а также посеять раздор и обострить трения между американцами". На кого при этом ставил Тегеран — непонятно.
© AP Photo / Jeff ChiuЛюди смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом
Люди смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом
Что касается Китая, то Пекин рассудил, что риски быть пойманным того не стоят, и "решил сохранить стабильность в американо-китайских отношениях", заключили в разведке. И добавили, что китайцы действовали традиционными методами — экономическими и лоббистскими, а этого "достаточно для формирования взаимосвязей между странами вне зависимости от того, кто победит".
Но не все так однозначно. Некоторые представители разведсообщества настаивали, что и КНР надо вписать в число влиявших на выборы. Мнение меньшинства выразил один из авторов, заметив, что Пекин "предпринял по крайней мере некоторые шаги, чтобы подорвать шансы Трампа на переизбрание". Главным образом — в соцсетях, СМИ и официальных заявлениях. Но все же в итоговом документе Китаю обвинений не предъявили.
Однако с этим не согласен сам Трамп. Еще за полгода до выборов он уверял: китайцы "сделают все возможное", чтобы подмочить ему победу. В качестве примера приводил распространение коронавируса, списавшее на нет все экономические достижения его администрации. Его советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен пошел дальше и в августе объявил, что правительство КНР совершило кибератаки на избирательную инфраструктуру Штатов.
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Украинский "агент Кремля", хакеры или китайцы. Кто опаснее для США
Осторожность авторов доклада можно объяснить тем, что резкие движения не нужны ни Пекину, ни Вашингтону. "В какой-то момент стало понятно: Байден, скорее всего, победит. Китаю это на руку", — отмечает китаист Темур Умаров, консультант Московского центра Карнеги.
По мнению эксперта, новый резидент Белого дома дает некоторые надежды сторонникам нормализации отношений: "Китаю нужен был новый президент, и Байден здесь — оплот стабильности, предсказуемости. Его избрание означало конец урагана: теперь можно хотя бы сесть за стол и поговорить нормально".
В то же время в США размышляют, откуда исходит реальная опасность. CNN сделал к вывод: "фундаментальная правда, которую раскрыл доклад", заключается в том, что угроза в первую очередь — внутри страны. Настоящая сенсация не в том, что "русские снова замахнулись" на демократию в США. Самое ужасное, сообщил телеканал, что цели Кремля и республиканцев совпадают. Противник — в стране, среди американцев.
 
ФБРРуди ДжулианиДональд ТрампДжо БайденМоскваСШАУкраинаВ мире
 
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