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Постпред России в Вене не исключил сохранения Договора об открытом небе
Постпред России в Вене не исключил сохранения Договора об открытом небе
Есть сигналы, что США рассматривают возможность вернуться в Договор по открытому небу, Россия продолжает контакты с Вашингтоном по этой теме и ждет ответа, но... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T22:29
2021-03-19T22:29
сергей лавров
москва
сша
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Есть сигналы, что США рассматривают возможность вернуться в Договор по открытому небу, Россия продолжает контакты с Вашингтоном по этой теме и ждет ответа, но время истекает, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Контакты идут, работа идет. В том числе по Договору по открытому небу. Мы дали четко понять американским партнерам, что время остается, они могут еще принять свое решение, и европейцы еще могут принять решение, возвратиться в договор. Мы можем рассмотреть это конструктивно. Контакт продолжается. Мы ждем ответа от американцев", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".Но, по его словам, "время истекает". "Времени совсем не остается, и нам договор нужен не больше, чем другим", - указал дипломат.Он сообщил, что "есть подвижки, есть сигналы, что США рассматривают этот вопрос (возвращения в ДОН), рассматривают возможности, как вернуться". "Мы не знаем, вернутся они или нет, но, если они вернутся, они сделают пользу не только европейцам, но и всем остальным тоже", - заключил Гаврилов.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
https://ria.ru/20210302/dogovor-1599539866.html
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сергей лавров, москва, сша

Постпред России в Вене не исключил сохранения Договора об открытом небе

22:29 19.03.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin / Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Есть сигналы, что США рассматривают возможность вернуться в Договор по открытому небу, Россия продолжает контакты с Вашингтоном по этой теме и ждет ответа, но время истекает, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Контакты идут, работа идет. В том числе по Договору по открытому небу. Мы дали четко понять американским партнерам, что время остается, они могут еще принять свое решение, и европейцы еще могут принять решение, возвратиться в договор. Мы можем рассмотреть это конструктивно. Контакт продолжается. Мы ждем ответа от американцев", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
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Но, по его словам, "время истекает". "Времени совсем не остается, и нам договор нужен не больше, чем другим", - указал дипломат.
Он сообщил, что "есть подвижки, есть сигналы, что США рассматривают этот вопрос (возвращения в ДОН), рассматривают возможности, как вернуться". "Мы не знаем, вернутся они или нет, но, если они вернутся, они сделают пользу не только европейцам, но и всем остальным тоже", - заключил Гаврилов.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
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