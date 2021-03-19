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Путин и Байден могут провести дискуссию в прямом эфире
Путин и Байден могут провести дискуссию в прямом эфире
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести дискуссию в прямом эфире – с таким предложением выступил Путин, призвав не затягивать, а... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:21
2021-03-19T00:21
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести дискуссию в прямом эфире – с таким предложением выступил Путин, призвав не затягивать, а поговорить прямо в пятницу или в понедельник.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Путин в четверг отреагировал на слова американского коллеги.Путин отметил, что в истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало"."Мы всегда там видим себя... Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - сказал глава государства.Позднее он предложил провести с Байденом дискуссию."В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" вечером.Путин пояснил, что в выходные хочет съездить в тайгу, "немножко отдохнуть". По его словам, им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно"."Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять не буду, - и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией", - сказал президент РФ.Вскоре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о резком высказывании. Она повторила, что он "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".Белый дом заявил, что у Байдена насыщенный график, и он еще не общался со многими другими лидерами стран, а если в Вашингтоне будут раздумывать над предложением Путина, то об этом сообщат.При этом в Белом доме с уверенностью заявили, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их национальные интересы совпадают, несмотря на существующие разногласия.Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.В Госдуме выразили сомнение, что Байден пойдет на прямой диалог с Путиным. По мнению первого зампреда комитета по международным делам Дмитрия Новикова, если команда американского лидера все-таки захочет общения, то, вероятно, это будет расширенный формат "команда на команду".Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в свою очередь отметил, что Байден не сможет одержать победу в этой дискуссии, поэтому вряд ли согласится.В российском МИД сообщили, что приступили к выполнению поручения Путина по подготовке разговора с Байденом.Ранее МИД сообщил, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601900570.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин и Байден могут провести дискуссию в прямом эфире

00:21 19.03.2021
 
© REUTERS / Alexander Natruskin/File PhotoВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Alexander Natruskin/File Photo
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести дискуссию в прямом эфире – с таким предложением выступил Путин, призвав не затягивать, а поговорить прямо в пятницу или в понедельник.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
Путин в четверг отреагировал на слова американского коллеги.

"Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток", - сказал он днем в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине
Путин отметил, что в истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало".
"Мы всегда там видим себя... Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - сказал глава государства.
"И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще", - отметил Путин.
Позднее он предложил провести с Байденом дискуссию.
"В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" вечером.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 20:06
Байден не жалеет о своем ответе на вопрос о Путине, заявила Псаки
"Я бы не откладывал это в долгий ящик… а так можно было бы или завтра, либо, скажем, в понедельник, пожалуйста. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - отметил он.
Путин пояснил, что в выходные хочет съездить в тайгу, "немножко отдохнуть". По его словам, им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".
"Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять не буду, - и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией", - сказал президент РФ.
Вскоре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о резком высказывании. Она повторила, что он "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".
Белый дом заявил, что у Байдена насыщенный график, и он еще не общался со многими другими лидерами стран, а если в Вашингтоне будут раздумывать над предложением Путина, то об этом сообщат.
При этом в Белом доме с уверенностью заявили, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их национальные интересы совпадают, несмотря на существующие разногласия.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом саммита глав МИД ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 19:11
Глава МИД ФРГ отказался комментировать заявление Байдена по России
Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.
В Госдуме выразили сомнение, что Байден пойдет на прямой диалог с Путиным. По мнению первого зампреда комитета по международным делам Дмитрия Новикова, если команда американского лидера все-таки захочет общения, то, вероятно, это будет расширенный формат "команда на команду".
Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в свою очередь отметил, что Байден не сможет одержать победу в этой дискуссии, поэтому вряд ли согласится.
В российском МИД сообщили, что приступили к выполнению поручения Путина по подготовке разговора с Байденом.
Ранее МИД сообщил, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 17:45
Захарова считает странным, что в США не комментируют слова Байдена
 
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