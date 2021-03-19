https://ria.ru/20210319/diskussiya-1601904760.html

Путин и Байден могут провести дискуссию в прямом эфире

Путин и Байден могут провести дискуссию в прямом эфире

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести дискуссию в прямом эфире – с таким предложением выступил Путин, призвав не затягивать, а... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:21

2021-03-19T00:21

2021-03-19T00:21

россия

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести дискуссию в прямом эфире – с таким предложением выступил Путин, призвав не затягивать, а поговорить прямо в пятницу или в понедельник.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Путин в четверг отреагировал на слова американского коллеги.Путин отметил, что в истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало"."Мы всегда там видим себя... Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", - сказал глава государства.Позднее он предложил провести с Байденом дискуссию."В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" вечером.Путин пояснил, что в выходные хочет съездить в тайгу, "немножко отдохнуть". По его словам, им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно"."Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять не буду, - и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией", - сказал президент РФ.Вскоре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о резком высказывании. Она повторила, что он "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".Белый дом заявил, что у Байдена насыщенный график, и он еще не общался со многими другими лидерами стран, а если в Вашингтоне будут раздумывать над предложением Путина, то об этом сообщат.При этом в Белом доме с уверенностью заявили, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их национальные интересы совпадают, несмотря на существующие разногласия.Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.В Госдуме выразили сомнение, что Байден пойдет на прямой диалог с Путиным. По мнению первого зампреда комитета по международным делам Дмитрия Новикова, если команда американского лидера все-таки захочет общения, то, вероятно, это будет расширенный формат "команда на команду".Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в свою очередь отметил, что Байден не сможет одержать победу в этой дискуссии, поэтому вряд ли согласится.В российском МИД сообщили, что приступили к выполнению поручения Путина по подготовке разговора с Байденом.Ранее МИД сообщил, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601900570.html

https://ria.ru/20210318/bayden-1601883251.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/maas-1601875724.html

https://ria.ru/20210318/zakharova-1601857271.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире