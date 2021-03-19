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Суд формально вернул бизнесмена Быкова в СИЗО
Суд формально вернул бизнесмена Быкова в СИЗО
Красноярский краевой суд при новом рассмотрении оставил под стражей бизнесмена Анатолия Быкова по делу об организации убийств в 1994 году, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:37
2021-03-19T09:37
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
красноярский краевой суд
москва
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Красноярский краевой суд при новом рассмотрении оставил под стражей бизнесмена Анатолия Быкова по делу об организации убийств в 1994 году, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.Быков находится в СИЗО Красноярска по этому делу с мая 2020 года: речь об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова.В минувшем октябре тот же Красноярский краевой суд изменил Быкову меру пресечения на домашний арест, но в тот же день обвиняемый был задержан по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005-м.Впоследствии кассационный отменил решение о домашнем аресте и направил дело на новое рассмотрение в краевой суд.По данным пресс-секретаря инстанции, повторное апелляционное рассмотрение прошло в четверг-пятницу: "Суд оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Красноярска об аресте Быкова до 6 декабря 2020 года".Быкова задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы 7 мая 2020 года. Позднее ему вменили подстрекательство к убийству предпринимателя, совершенному в 2005 году в Красноярске, уклонение от налогов и руководство преступным сообществом.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
https://ria.ru/20210318/bykov-1601748285.html
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, красноярский краевой суд, москва, красноярский край, красноярск, происшествия

Суд формально вернул бизнесмена Быкова в СИЗО

09:37 19.03.2021
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. Красноярский краевой суд при новом рассмотрении оставил под стражей бизнесмена Анатолия Быкова по делу об организации убийств в 1994 году, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.
Быков находится в СИЗО Красноярска по этому делу с мая 2020 года: речь об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
В минувшем октябре тот же Красноярский краевой суд изменил Быкову меру пресечения на домашний арест, но в тот же день обвиняемый был задержан по подозрению в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005-м.
Впоследствии кассационный отменил решение о домашнем аресте и направил дело на новое рассмотрение в краевой суд.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 08:03
Дело красноярского бизнесмена Быкова рассмотрит суд присяжных
По данным пресс-секретаря инстанции, повторное апелляционное рассмотрение прошло в четверг-пятницу: "Суд оставил в силе решение Железнодорожного районного суда Красноярска об аресте Быкова до 6 декабря 2020 года".
Быкова задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы 7 мая 2020 года. Позднее ему вменили подстрекательство к убийству предпринимателя, совершенному в 2005 году в Красноярске, уклонение от налогов и руководство преступным сообществом.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 18:19
Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова
 
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