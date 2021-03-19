https://ria.ru/20210319/bts-1601863468.html

Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США

Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США

Трек "Dynamite" южнокорейской группы BTS стал дважды платиновым в США, сообщает NME со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA). РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T02:19

2021-03-19T02:19

2021-03-19T02:19

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Трек "Dynamite" южнокорейской группы BTS стал дважды платиновым в США, сообщает NME со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA). Представители RIAA объявили в соцсетях, что участники бой-бэнда официально удостоены золотого, платинового и двойного платинового сертификатов за песню 2020 года, занимавшую первое место в хит-парадах. "Двойную платину" в США выдают, когда продается два и более миллионов копий песни. "Dynamite" — первая работа K-pop группы, получившая двойную платину, и четвертая, ставшая платиновой, после "MIC Drop", "Boy With Luv" и "IDOL". В NME отмечают, что у BTS также есть два платиновых альбома: "Love Yourself: Answer" и "Map Of The Soul: 7".

https://ria.ru/20210317/bts-1601609197.html

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шоу-бизнес, bts, музыка, новости культуры, сша