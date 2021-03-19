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Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
Трек "Dynamite" южнокорейской группы BTS стал дважды платиновым в США, сообщает NME со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA). РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T02:19
2021-03-19T02:19
2021-03-19T02:19
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Трек "Dynamite" южнокорейской группы BTS стал дважды платиновым в США, сообщает NME со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA). Представители RIAA объявили в соцсетях, что участники бой-бэнда официально удостоены золотого, платинового и двойного платинового сертификатов за песню 2020 года, занимавшую первое место в хит-парадах. "Двойную платину" в США выдают, когда продается два и более миллионов копий песни. "Dynamite" — первая работа K-pop группы, получившая двойную платину, и четвертая, ставшая платиновой, после "MIC Drop", "Boy With Luv" и "IDOL". В NME отмечают, что у BTS также есть два платиновых альбома: "Love Yourself: Answer" и "Map Of The Soul: 7".
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шоу-бизнес, bts, музыка, новости культуры, сша
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Трек "Dynamite" южнокорейской группы BTS стал дважды платиновым в США, сообщает
NME со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA).
Представители RIAA объявили в соцсетях, что участники бой-бэнда официально удостоены золотого, платинового и двойного платинового сертификатов за песню 2020 года, занимавшую первое место в хит-парадах.
"BTS, поздравляем", — написали в твиттер-аккаунте Ассоциации.
"Двойную платину" в США выдают, когда продается два и более миллионов копий песни.
"Dynamite" — первая работа K-pop группы, получившая двойную платину, и четвертая, ставшая платиновой, после "MIC Drop", "Boy With Luv" и "IDOL". В NME отмечают, что у BTS также есть два платиновых альбома: "Love Yourself: Answer" и "Map Of The Soul: 7".