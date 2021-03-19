Еврокомиссия подала в суд на Британию
15:27 19.03.2021 (обновлено: 16:25 19.03.2021)
© AP Photo / Nicolas BouvyСуд Европейского Союза в Люксембурге.
© AP Photo / Nicolas Bouvy
БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Еврокомиссия подала в суд на Великобританию за невозврат незаконной госпомощи в Гибралтаре, говорится в сообщении ЕК.
Дело относится к периоду, когда Соединенное Королевство еще состояло в Евросоюзе и на него распространялись правила ЕС.
Как указано в релизе, Британия не полностью вернула помощь "объемом примерно 100 миллионов евро, предоставленную в качестве освобождения от налогов для пассивных процентов и роялти в Гибралтаре". В Еврокомиссии отметили, что поддержка не соответствовала правилам ЕС в области госпомощи, поэтому должна быть возвращена получателем.
С 1973 по 2020 год Гибралтар входил в Евросоюз через членство Великобритании. Однако 31 января 2020 года — после нескольких лет переговоров — Соединенное Королевство покинуло ЕС. До 31 декабря 2020-го в отношениях Лондона и Брюсселя продолжался переходный период: к Британии применялись нормы ЕС, она оставалась членом Единого рынка и торговала со странами Евросоюза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. Параметры торговой сделки по Brexit согласовали 24 декабря. Как сообщало агентство Reuters, Лондон пошел на значительные уступки, в том числе в спорном вопросе рыболовства.
31 декабря 2020, 01:31Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)