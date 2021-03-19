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Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ
Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ
СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в предстоящем фильме Джеймса Грэя ("К звездам", "Любовники"), сообщает Screen РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:29
2021-03-19T11:29
энн хэтэуэй
коронавирус covid-19
куинс
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культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в предстоящем фильме Джеймса Грэя ("К звездам", "Любовники"), сообщает Screen Daily. Лента получила название "Время Армагедона" ("Armageddon Times") и будет основана на личном опыте режиссера, полученном когда он учился в в Куинсе (район Нью-Йорка) в школе Кью-Форест. Среди выпускников этого учебного заведения был Дональд Трамп. И однажды сестра бывшего президента США выступила с речью перед Грэем и его одноклассниками. Пока неизвестно, когда Джеймс Грэй приступит к съемкам, поскольку в Нью-Йорке все еще непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Вместе с Кейт Бланшетт в ленте снимутся Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и другие.
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энн хэтэуэй, коронавирус covid-19, куинс, роберт де ниро, нью-йорк (город), сша, кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, дональд трамп

Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ

11:29 19.03.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкПредседатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в предстоящем фильме Джеймса Грэя ("К звездам", "Любовники"), сообщает Screen Daily.
Лента получила название "Время Армагедона" ("Armageddon Times") и будет основана на личном опыте режиссера, полученном когда он учился в в Куинсе (район Нью-Йорка) в школе Кью-Форест. Среди выпускников этого учебного заведения был Дональд Трамп. И однажды сестра бывшего президента США выступила с речью перед Грэем и его одноклассниками.

"Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа. Это самое странное предложение, которое я когда-либо произносил", — прокомментировал режиссер. — Она будет сниматься всего три дня, и делает мне одолжение. Ей предстоит произнести длинную речь. Это будет настоящее зрелище. Я постарался воссоздать слова сестры Трампа по памяти насколько смог".

Пока неизвестно, когда Джеймс Грэй приступит к съемкам, поскольку в Нью-Йорке все еще непростая ситуация из-за пандемии коронавируса.
Вместе с Кейт Бланшетт в ленте снимутся Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и другие.
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