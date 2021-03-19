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Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ

Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, пишут СМИ

СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в предстоящем фильме Джеймса Грэя ("К звездам", "Любовники"), сообщает Screen РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:29

2021-03-19T11:29

2021-03-19T11:29

энн хэтэуэй

коронавирус covid-19

куинс

роберт де ниро

нью-йорк (город)

сша

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в предстоящем фильме Джеймса Грэя ("К звездам", "Любовники"), сообщает Screen Daily. Лента получила название "Время Армагедона" ("Armageddon Times") и будет основана на личном опыте режиссера, полученном когда он учился в в Куинсе (район Нью-Йорка) в школе Кью-Форест. Среди выпускников этого учебного заведения был Дональд Трамп. И однажды сестра бывшего президента США выступила с речью перед Грэем и его одноклассниками. Пока неизвестно, когда Джеймс Грэй приступит к съемкам, поскольку в Нью-Йорке все еще непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Вместе с Кейт Бланшетт в ленте снимутся Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и другие.

https://ria.ru/20200821/pinokkio-1576034399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энн хэтэуэй, коронавирус covid-19, куинс, роберт де ниро, нью-йорк (город), сша, кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, дональд трамп