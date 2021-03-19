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Костин заявил, что биткоин обречен
Костин заявил, что биткоин обречен
Цифровая валюта центральных банков будет неизбежно вводится, а такие валюты, как биткоин в перспективе обречены: ни одна государственная финансовая система не... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:03
2021-03-19T17:03
биткоин
центральный банк рф (цб рф)
андрей костин (банкир)
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Цифровая валюта центральных банков будет неизбежно вводится, а такие валюты, как биткоин в перспективе обречены: ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн - дискуссии с клиентами Private Banking."Я считаю, что цифровая валюта – вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие "левые" цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены", - заявил банкир.По его словам, ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если она занимает существенное место в валютных, в бюджетных, операциях."Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетчество, мне всегда казалось. Поэтому страны пошли по другому пути – создание государственных цифровых валют", - отметил он.Банк России в этом процессе - также не исключение и уже объявил концепцию введения цифрового рубля. ВТБ ее поддержал, но при условии, что кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты будут вестись через ЦБ. "Это связано с опасениями банков насчет того, что банковские функции переходят в ЦБ и вместе с ними туда начнет утекать ликвидность", - пояснил Костин.
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биткоин, центральный банк рф (цб рф), андрей костин (банкир), технологии, экономика

Костин заявил, что биткоин обречен

17:03 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Цифровая валюта центральных банков будет неизбежно вводится, а такие валюты, как биткоин в перспективе обречены: ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе онлайн - дискуссии с клиентами Private Banking.
"Я считаю, что цифровая валюта – вещь неизбежная, потому что мир становится цифровым. При этом я всегда считал, что такие "левые" цифровые валюты как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены", - заявил банкир.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 15:17
Двойной рекорд: цена биткоина впервые превысила $60 тысяч
По его словам, ни одна государственная финансовая система не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами в случае, если она занимает существенное место в валютных, в бюджетных, операциях.
"Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетчество, мне всегда казалось. Поэтому страны пошли по другому пути – создание государственных цифровых валют", - отметил он.
Банк России в этом процессе - также не исключение и уже объявил концепцию введения цифрового рубля. ВТБ ее поддержал, но при условии, что кошельки клиентов будут находиться в банках, а расчеты будут вестись через ЦБ. "Это связано с опасениями банков насчет того, что банковские функции переходят в ЦБ и вместе с ними туда начнет утекать ликвидность", - пояснил Костин.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 15:14
Экс-министр финансов Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой
 
биткоинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей Костин (банкир)ТехнологииЭкономика
 
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