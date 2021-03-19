https://ria.ru/20210319/bayden-1602071208.html

Захарова прокомментировала инцидент с Байденом на трапе самолета

Захарова прокомментировала инцидент с Байденом на трапе самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в шутливой манере инцидент с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-19T21:39

2021-03-19T21:39

2021-03-20T01:38

мария захарова

маргарита симоньян

джо байден

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в шутливой манере инцидент с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.Ранее в пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.В четверг Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".Тогда опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что оговорка Харрис подтверждает слухи о недееспособности Байдена.В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим. 2021-03-19T21:39 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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