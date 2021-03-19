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Захарова прокомментировала инцидент с Байденом на трапе самолета
Захарова прокомментировала инцидент с Байденом на трапе самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в шутливой манере инцидент с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и... РИА Новости, 20.03.2021
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мария захарова
маргарита симоньян
джо байден
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в шутливой манере инцидент с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.Ранее в пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.В четверг Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".Тогда опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что оговорка Харрис подтверждает слухи о недееспособности Байдена.В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим.
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видео, мария захарова, маргарита симоньян, джо байден, в мире
Захарова прокомментировала инцидент с Байденом на трапе самолета
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в шутливой манере инцидент с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.
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Захарова прокомментировала инцидент с Байденом на трапе самолета

21:39 19.03.2021 (обновлено: 01:38 20.03.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в шутливой манере инцидент с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.
Ранее в пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.
"Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто. "На улице очень ветрено", - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян (главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT - ред.), а просто ветер", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
В четверг Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".
Тогда опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что оговорка Харрис подтверждает слухи о недееспособности Байдена.
В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.
 
Мария ЗахароваМаргарита СимоньянДжо БайденВ мире
 
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