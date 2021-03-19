Захарова прокомментировала инцидент с Байденом на трапе самолета
21:39 19.03.2021 (обновлено: 01:38 20.03.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в шутливой манере инцидент с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.
Ранее в пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.
"Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто. "На улице очень ветрено", - заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян (главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT - ред.), а просто ветер", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
В четверг Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис. В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".
Тогда опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что оговорка Харрис подтверждает слухи о недееспособности Байдена.
В случае если 78-летний Байден досрочно прекратит свои полномочия в качестве президента по истечении двух и более лет, пост главы государства займет вице-президент.