https://ria.ru/20210319/bayden-1602063406.html

В Белом доме подтвердили намерение Байдена встретиться с Путиным

В Белом доме подтвердили намерение Байдена встретиться с Путиным

Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что он будет готов встретиться с российскими лидером Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:29

2021-03-19T20:29

2021-03-19T20:45

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что он будет готов встретиться с российскими лидером Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время, передает агентство Блумберг.Ранее Байден сам заявил, что главы государств "поговорят в какой-то момент".На этой неделе Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также пообещал, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.После заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

https://ria.ru/20210319/bayden-1602048596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, сша, в мире