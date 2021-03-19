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В Белом доме подтвердили намерение Байдена встретиться с Путиным
В Белом доме подтвердили намерение Байдена встретиться с Путиным
Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что он будет готов встретиться с российскими лидером Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T20:29
2021-03-19T20:45
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что он будет готов встретиться с российскими лидером Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время, передает агентство Блумберг.Ранее Байден сам заявил, что главы государств "поговорят в какой-то момент".На этой неделе Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также пообещал, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.После заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
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джо байден, владимир путин, сша, в мире

В Белом доме подтвердили намерение Байдена встретиться с Путиным

20:29 19.03.2021 (обновлено: 20:45 19.03.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что он будет готов встретиться с российскими лидером Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время, передает агентство Блумберг.
Ранее Байден сам заявил, что главы государств "поговорят в какой-то момент".
На этой неделе Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также пообещал, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.
В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.
После заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
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