Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время общения с журналистами
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли вводить санкции против "Северного потока — 2".
"Все будет в свое время", - ответил Байден на соответствующий вопрос.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.