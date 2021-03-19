https://ria.ru/20210319/bayden-1602054440.html

Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"

Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"

Президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли вводить санкции против "Северного потока — 2". РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:35

2021-03-19T19:35

2021-03-19T19:35

северный поток — 2

энтони блинкен

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли вводить санкции против "Северного потока — 2"."Все будет в свое время", - ответил Байден на соответствующий вопрос.США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

https://ria.ru/20210319/bayden-1602048596.html

сша

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северный поток — 2, энтони блинкен, джо байден, сша, в мире