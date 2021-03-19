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https://ria.ru/20210319/bayden-1602054440.html
Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"
Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"
Президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли вводить санкции против "Северного потока — 2". РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:35
2021-03-19T19:35
северный поток — 2
энтони блинкен
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли вводить санкции против "Северного потока — 2"."Все будет в свое время", - ответил Байден на соответствующий вопрос.США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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северный поток — 2, энтони блинкен, джо байден, сша, в мире

Байден уклонился от ответа на вопрос о "Северном потоке — 2"

19:35 19.03.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время общения с журналистами
Президент США Джо Байден во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден не стал говорить, планирует ли вводить санкции против "Северного потока — 2".
"Все будет в свое время", - ответил Байден на соответствующий вопрос.
США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.
В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток — 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 19:03
Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
 
Северный поток — 2Энтони БлинкенДжо БайденСШАВ мире
 
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