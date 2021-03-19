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Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:03
2021-03-19T19:03
2021-03-19T23:58
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях.В пятницу американский лидер посещает штат Джорджия. На опубликованных кадрах заметно, что 78-летний Байден трижды оступился, причем в последний раз упал на одно колено. После этого он поднялся, отряхнул брюки и без посторонней помощи вошел в самолет.Позднее в Белом доме заявили, что причиной случившегося стал сильный ветер."Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", — сказала представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер сопровождающим президента. Она отметила, что Байден "чувствует себя прекрасно". По словам главы пресс-службы его администрации Кэйт Бедингфильд, президент "всего лишь оступился на лестнице".
https://ria.ru/20210318/bayden-1601839088.html
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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим.
2021-03-19T19:03
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