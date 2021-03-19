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Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. РИА Новости, 19.03.2021
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джорджия
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях.В пятницу американский лидер посещает штат Джорджия. На опубликованных кадрах заметно, что 78-летний Байден трижды оступился, причем в последний раз упал на одно колено. После этого он поднялся, отряхнул брюки и без посторонней помощи вошел в самолет.Позднее в Белом доме заявили, что причиной случившегося стал сильный ветер."Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", — сказала представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер сопровождающим президента. Она отметила, что Байден "чувствует себя прекрасно". По словам главы пресс-службы его администрации Кэйт Бедингфильд, президент "всего лишь оступился на лестнице".
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353
60
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим.
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джо байден, джорджия, в мире

Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

19:03 19.03.2021 (обновлено: 23:58 19.03.2021)
 
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях.
В пятницу американский лидер посещает штат Джорджия. На опубликованных кадрах заметно, что 78-летний Байден трижды оступился, причем в последний раз упал на одно колено. После этого он поднялся, отряхнул брюки и без посторонней помощи вошел в самолет.
Позднее в Белом доме заявили, что причиной случившегося стал сильный ветер.
"Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", — сказала представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер сопровождающим президента.
Она отметила, что Байден "чувствует себя прекрасно". По словам главы пресс-службы его администрации Кэйт Бедингфильд, президент "всего лишь оступился на лестнице".
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