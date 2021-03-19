https://ria.ru/20210319/bayden-1602048596.html

Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:03

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джо байден

джорджия

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях.В пятницу американский лидер посещает штат Джорджия. На опубликованных кадрах заметно, что 78-летний Байден трижды оступился, причем в последний раз упал на одно колено. После этого он поднялся, отряхнул брюки и без посторонней помощи вошел в самолет.Позднее в Белом доме заявили, что причиной случившегося стал сильный ветер."Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", — сказала представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер сопровождающим президента. Она отметила, что Байден "чувствует себя прекрасно". По словам главы пресс-службы его администрации Кэйт Бедингфильд, президент "всего лишь оступился на лестнице".

https://ria.ru/20210318/bayden-1601839088.html

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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим. 2021-03-19T19:03 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джо байден, джорджия, в мире