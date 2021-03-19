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Байден ответил на предложение Путина о диалоге
Байден ответил на предложение Путина о диалоге
Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:53
2021-03-19T19:31
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию."Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", — сказал Байден журналистам президентского пула.Позднее в Белом доме заявили, что лидеры двух стран встретятся, "когда наступит подходящее время".Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601995371.html
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джо байден, владимир путин, сша

Байден ответил на предложение Путина о диалоге

18:53 19.03.2021 (обновлено: 19:31 19.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию.
"Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", — сказал Байден журналистам президентского пула.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Позднее в Белом доме заявили, что лидеры двух стран встретятся, "когда наступит подходящее время".
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.
В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.
МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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