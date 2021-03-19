https://ria.ru/20210319/bayden-1602040962.html

Байден пообещал еще раз поговорить с Путиным

Байден пообещал еще раз поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:31

2021-03-19T18:31

2021-03-19T19:45

в мире

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию."Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", — сказал Байден журналистам президентского пула.Позднее в Белом доме заявили, что лидеры двух стран встретятся, "когда наступит подходящее время".Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

https://ria.ru/20210319/bayden-1602023757.html

сша

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в мире, джо байден, владимир путин, сша