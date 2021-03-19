https://ria.ru/20210319/bayden-1602023757.html

Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию

Spiegel: Байден не сможет вечно давить на Россию

Президент США Джо Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение с Россией сразу после прихода к власти, пишет Der Spiegel. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:12

2021-03-19T17:12

2021-03-19T17:12

джо байден

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение с Россией сразу после прихода к власти, пишет Der Spiegel.Как отмечает автор статьи Роланд Неллес, контакты с Москвой были сложным вызовом для каждого американского лидера, но в случае с Байденом события развиваются крайне быстро. Так, не прошло и 60 дней с тех пор, как он находится на посту, а отношения с Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки."Однако и Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Россия слишком крупна и влиятельна, чтобы полностью исключить с ней конструктивное взаимодействие", — отметил журналист.Он предположил, что Байден, скорее всего, прибегнет к двухсторонней стратегии, продолжая жесткую риторику с введением отдельных санкций, но при этом стремясь к конструктивному диалогу с Москвой в вопросах, которые выгодны Вашингтону. Автор материала подчеркнул, что Москва может и не пойти на диалог после словесных атак Байдена: хотя Россия до сих пор была открыта для взаимодействия, теперь ситуация может быстро измениться.Ранее президент США утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в американские выборы. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html

москва

вашингтон (город)

сша

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джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире