https://ria.ru/20210319/bayden-1601995371.html
"Весь мир смеется над нами". Американцев разозлили слова Байдена о Путине
"Весь мир смеется над нами". Американцев разозлили слова Байдена о Путине
Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:10
2021-03-19T15:10
2021-03-19T18:05
россия
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина. Многие американцы опасаются, что из-за действий американского лидера страна может столкнуться с большими проблемами. Некоторые участники дискуссии посчитали, что Байден стал заложником "банды мошенников-демократов", которые привели его к власти. Чаще всего звучат призывы к президенту США извиниться за скоропалительные и необоснованные высказывания в адрес российского лидера."Поверьте мне, ни Россия, ни Китай, ни Северная Корея не боятся Байдена и США. Старик пытается играть роль "крутого парня", но люди во всем мире смеются над Байденом и Америкой, у которой такой слабый и такой склонный к патетике так называемый лидер. Можете со мной не соглашаться, но просто понаблюдайте, как наша страна будет слабеть на протяжении последующих четырех лет", — посетовал SouthernComfort58."Что можно сказать? Байден в принципе должен уметь извиняться… Ведь он прослужил два срока при президенте Обаме. А вот уж в чем Обама был последователен, так это в своих извинениях. Обама вполне нормально извинился перед иностранными лидерами, когда его поймали за их прослушкой", — написал wirepublican392."Вообще-то, нам надо извиниться за Джо Байдена… Но наша избирательная система была переполнена плохими решениями, принятыми специально для того, чтобы обманным путем избрать его", — отметил jeffreywilliams."Почему это должна извиняться Америка? Пусть извиняется сам Байден! Пусть говорит за себя! Когда он что-то вещает, он же делает это не от меня!" — поспорил с ним billding166."Столько вреда всего за два месяца! Сколько времени и денег тратится у нас попусту тогда, когда до власти дорываются голодные люди! Особенно в связи с тем, что следующая администрация с легкостью перечеркнет все, что он пытается сделать (или что его заставляют сделать)", — пишет пользователь GaryJB."Байден должен поддерживать фальшивые обвинения демократов против России, поскольку эта банда мошенников-демократов украла для него выборы. Но он делает большую ошибку, разрушая мирные дипломатические отношения с Россией только для того, чтобы подпереть застарелую ложь леваков-демократов", — уверен markemm32.Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, джо байден, владимир путин, сша
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина.
Многие американцы опасаются, что из-за действий американского лидера страна может столкнуться с большими проблемами. Некоторые участники дискуссии посчитали, что Байден стал заложником "банды мошенников-демократов", которые привели его к власти. Чаще всего звучат призывы к президенту США
извиниться за скоропалительные и необоснованные высказывания в адрес российского лидера.
"Поверьте мне, ни Россия, ни Китай
, ни Северная Корея не боятся Байдена и США. Старик пытается играть роль "крутого парня", но люди во всем мире смеются над Байденом и Америкой, у которой такой слабый и такой склонный к патетике так называемый лидер. Можете со мной не соглашаться, но просто понаблюдайте, как наша страна будет слабеть на протяжении последующих четырех лет", — посетовал SouthernComfort58.
"Что можно сказать? Байден в принципе должен уметь извиняться… Ведь он прослужил два срока при президенте Обаме. А вот уж в чем Обама был последователен, так это в своих извинениях. Обама вполне нормально извинился перед иностранными лидерами, когда его поймали за их прослушкой", — написал wirepublican392.
"Мне интересно, о чем думал Байден, если вообще думал, когда говорил такие вещи про Путина? Есть у него какой-то перспективный план? Есть у него вообще какой-то план?" — задался вопросом ThunderValleys.
"Вообще-то, нам надо извиниться за Джо Байдена
… Но наша избирательная система была переполнена плохими решениями, принятыми специально для того, чтобы обманным путем избрать его", — отметил jeffreywilliams.
"Почему это должна извиняться Америка? Пусть извиняется сам Байден! Пусть говорит за себя! Когда он что-то вещает, он же делает это не от меня!" — поспорил с ним billding166.
"Столько вреда всего за два месяца! Сколько времени и денег тратится у нас попусту тогда, когда до власти дорываются голодные люди! Особенно в связи с тем, что следующая администрация с легкостью перечеркнет все, что он пытается сделать (или что его заставляют сделать)", — пишет пользователь GaryJB.
"Байден должен поддерживать фальшивые обвинения демократов против России, поскольку эта банда мошенников-демократов украла для него выборы. Но он делает большую ошибку, разрушая мирные дипломатические отношения с Россией только для того, чтобы подпереть застарелую ложь леваков-демократов", — уверен markemm32.
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.
В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.
МИД вызвал на консультации в Москву
посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне
заявили, что американский посол останется в России.
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