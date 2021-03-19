Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/bayden-1601995371.html
"Весь мир смеется над нами". Американцев разозлили слова Байдена о Путине
"Весь мир смеется над нами". Американцев разозлили слова Байдена о Путине
Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:10
2021-03-19T18:05
россия
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601702456_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_75e116ecb9fcf4cee53017a0fbce8c0a.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина. Многие американцы опасаются, что из-за действий американского лидера страна может столкнуться с большими проблемами. Некоторые участники дискуссии посчитали, что Байден стал заложником "банды мошенников-демократов", которые привели его к власти. Чаще всего звучат призывы к президенту США извиниться за скоропалительные и необоснованные высказывания в адрес российского лидера."Поверьте мне, ни Россия, ни Китай, ни Северная Корея не боятся Байдена и США. Старик пытается играть роль "крутого парня", но люди во всем мире смеются над Байденом и Америкой, у которой такой слабый и такой склонный к патетике так называемый лидер. Можете со мной не соглашаться, но просто понаблюдайте, как наша страна будет слабеть на протяжении последующих четырех лет", — посетовал SouthernComfort58."Что можно сказать? Байден в принципе должен уметь извиняться… Ведь он прослужил два срока при президенте Обаме. А вот уж в чем Обама был последователен, так это в своих извинениях. Обама вполне нормально извинился перед иностранными лидерами, когда его поймали за их прослушкой", — написал wirepublican392."Вообще-то, нам надо извиниться за Джо Байдена… Но наша избирательная система была переполнена плохими решениями, принятыми специально для того, чтобы обманным путем избрать его", — отметил jeffreywilliams."Почему это должна извиняться Америка? Пусть извиняется сам Байден! Пусть говорит за себя! Когда он что-то вещает, он же делает это не от меня!" — поспорил с ним billding166."Столько вреда всего за два месяца! Сколько времени и денег тратится у нас попусту тогда, когда до власти дорываются голодные люди! Особенно в связи с тем, что следующая администрация с легкостью перечеркнет все, что он пытается сделать (или что его заставляют сделать)", — пишет пользователь GaryJB."Байден должен поддерживать фальшивые обвинения демократов против России, поскольку эта банда мошенников-демократов украла для него выборы. Но он делает большую ошибку, разрушая мирные дипломатические отношения с Россией только для того, чтобы подпереть застарелую ложь леваков-демократов", — уверен markemm32.Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210319/ssha-1601960491.html
https://ria.ru/20210318/otstavka-1601878690.html
https://ria.ru/20210319/psikh-1601908368.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601702456_88:366:2331:2048_1920x0_80_0_0_d413d221e236cd1e2c46281a9afdb6ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, сша

"Весь мир смеется над нами". Американцев разозлили слова Байдена о Путине

15:10 19.03.2021 (обновлено: 18:05 19.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News остро отреагировали на выпады президента США Байдена в сторону Путина.
Многие американцы опасаются, что из-за действий американского лидера страна может столкнуться с большими проблемами. Некоторые участники дискуссии посчитали, что Байден стал заложником "банды мошенников-демократов", которые привели его к власти. Чаще всего звучат призывы к президенту США извиниться за скоропалительные и необоснованные высказывания в адрес российского лидера.
"Поверьте мне, ни Россия, ни Китай, ни Северная Корея не боятся Байдена и США. Старик пытается играть роль "крутого парня", но люди во всем мире смеются над Байденом и Америкой, у которой такой слабый и такой склонный к патетике так называемый лидер. Можете со мной не соглашаться, но просто понаблюдайте, как наша страна будет слабеть на протяжении последующих четырех лет", — посетовал SouthernComfort58.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 12:49
В Кремле оценили возможность холодной войны с США
"Что можно сказать? Байден в принципе должен уметь извиняться… Ведь он прослужил два срока при президенте Обаме. А вот уж в чем Обама был последователен, так это в своих извинениях. Обама вполне нормально извинился перед иностранными лидерами, когда его поймали за их прослушкой", — написал wirepublican392.

"Мне интересно, о чем думал Байден, если вообще думал, когда говорил такие вещи про Путина? Есть у него какой-то перспективный план? Есть у него вообще какой-то план?" — задался вопросом ThunderValleys.

"Вообще-то, нам надо извиниться за Джо Байдена… Но наша избирательная система была переполнена плохими решениями, принятыми специально для того, чтобы обманным путем избрать его", — отметил jeffreywilliams.
"Почему это должна извиняться Америка? Пусть извиняется сам Байден! Пусть говорит за себя! Когда он что-то вещает, он же делает это не от меня!" — поспорил с ним billding166.
"Столько вреда всего за два месяца! Сколько времени и денег тратится у нас попусту тогда, когда до власти дорываются голодные люди! Особенно в связи с тем, что следующая администрация с легкостью перечеркнет все, что он пытается сделать (или что его заставляют сделать)", — пишет пользователь GaryJB.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 19:28
Байдену предрекли отставку после высказываний в адрес Путина
"Байден должен поддерживать фальшивые обвинения демократов против России, поскольку эта банда мошенников-демократов украла для него выборы. Но он делает большую ошибку, разрушая мирные дипломатические отношения с Россией только для того, чтобы подпереть застарелую ложь леваков-демократов", — уверен markemm32.
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.
В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался сказать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.
МИД вызвал на консультации в Москву посла в США Анатолия Антонова. В ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 02:04
"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
01:07Экс-директор "Военторга" частично признал вину в американском суде
Лента новостейМолния