https://ria.ru/20210319/bayden-1601961649.html

В Кремле заявили, что Россия не может не учитывать заявления Байдена

В Кремле заявили, что Россия не может не учитывать заявления Байдена

Москва не может не учитывать высказывания президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина, но готова продолжать диалог с Вашингтоном, заявил... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:53

2021-03-19T12:53

2021-03-19T12:53

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москва не может не учитывать высказывания президента США Джо Байдена про российского лидера Владимира Путина, но готова продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник. В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным."Вы видите, что касается РФ, президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210319/pushkov-1601935386.html

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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире