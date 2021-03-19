https://ria.ru/20210319/bayden-1601915346.html

Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине

Эксперты прокомментировали слова Байдена о Путине

Решение президента США Джо Байдена проигнорировать предложение о встрече, сделанное российским лидером Владимиром Путиным, показывает, что Вашингтон... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:35

2021-03-19T07:35

2021-03-19T07:35

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джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена проигнорировать предложение о встрече, сделанное российским лидером Владимиром Путиным, показывает, что Вашингтон "заблудился" в структуре многополярного мирового порядка и как сомнамбула идет навстречу конфликту, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством."Заявления, которые недавно сделал мистер Байден, вызывают сильную обеспокоенность. Мистеру Байдену и его команде нужен букварь по азам внешнеполитической дипломатии", - заявил вице-президент организации Eurasia Center (бывший Центр советско-американских отношений) Эрл Расмуссен."Я бы предположил, что они пытаются выстроить защитный механизм и, возможно, нащупать какое-то движение вперед. Но пока что они кажутся заблудившимися во многополярном мире, который становится все более сложным", - сказал он, добавив, что США сейчас движутся "по опасной и вызывающей тревогу тропинке".Эксперт также предположил, что высказывания Байдена предназначались для внутренней аудитории. "Как бы то ни было, с моей точки зрения, это был очень неуместный и неправильный ход", - добавил он.Глава Американского университета в Москве Эдвард Лозански обратил внимание на разные реакции двух лидеров в сложившейся ситуации. "В то время как Байден называет Путина убийцей, российский лидер желает ему хорошего здоровья. Когда Путин предлагает обсудить, каким образом избежать худшего сценария в отношения между двумя ядерными державами, Байден его третирует", - сказал собеседник агентства."Кто из них ответственный мировой лидер, который заботится о спасении человечества, а кто как сомнамбула идет навстречу ядерной катастрофе", - задал он риторический вопрос.Ранее МИД сообщил, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.

https://ria.ru/20210319/bayden-1601910588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире