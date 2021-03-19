https://ria.ru/20210319/bayden-1601906386.html

Байден ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным

Байден ушел от ответа на вопрос о возможности разговора с Путиным

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить в прямом эфире с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T01:02

2021-03-19T01:02

2021-03-19T01:02

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джо байден

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, согласен ли он поговорить в прямом эфире с российским президентом Владимиром Путиным.По окончании выступления Байдена в Белом доме на тему коронавируса один из журналистов выкрикнул вопрос о предложении Путина и спросил, согласен ли президент США на разговор. Американский лидер не ответил и ушел с трибуны, не оборачиваясь, в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.Ранее американский президент, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он Путина "убийцей", ответил, что считает. Он также заявил, что президент России "ответит" за якобы вмешательство в выборы в США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли эти слова метафорой.Реакция ПутинаВладимир Путин, комментируя в четверг высказывание Байдена, пожелал ему здоровья. "В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — сказал президент в ходе общения с жителями Крыма и Севастополя.При этом глава государства отметил, что им с Байденом необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно". Также он предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире."Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", — сказал Путин, уточнив, что готов поговорить с американским лидером в пятницу или понедельник.Джен Псаки заявила, Белый дом пока не располагает информацией о возможной беседе двух лидеров, добавив, что что в пятницу Байден будет "довольно занят" в Джорджии.Вызов посла России в США на консультациюМинистерство иностранных дел России ранее расценило высказывания Байдена как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" двустороннее сотрудничество в тупик. Впоследствии российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова вызвали на консультацию в Москву. При этом в Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва после слов Байдена не будет своими действиями ухудшать двусторонние отношения. "То есть кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения? Идти на поводу этой логики нет абсолютно никакого смысла. Продолжать разрушать, ставить палки в колеса или придумывать какие-то козни? Это точно не российская ни стратегия, ни тактика", - рассказала она.Дипломат добавила, что на данный момент стоит "заняться делом" и провести большую работу, которая будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601883251.html

https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601814371.html

https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, джо байден, владимир путин, сша, в мире