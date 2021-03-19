https://ria.ru/20210319/bayden-1601905016.html

Помпео заявил, что слова Байдена о Путине являются лишь "обзывательством"

Помпео заявил, что слова Байдена о Путине являются лишь "обзывательством"

Бывший госсекретарь США и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео заявил, что слова президента Джо Байдена о российском коллеге... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T00:23

2021-03-19T00:23

2021-03-19T00:23

россия

майк помпео

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео заявил, что слова президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине - это лишь "обзывательство", не подкрепленное делом.При этом на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", как и Байден, Помпео заявил, что прошлая служба Путина в КГБ СССР "говорит сама за себя".Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601900570.html

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россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, сша, в мире