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Помпео заявил, что слова Байдена о Путине являются лишь "обзывательством"
Помпео заявил, что слова Байдена о Путине являются лишь "обзывательством"
Бывший госсекретарь США и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео заявил, что слова президента Джо Байдена о российском коллеге... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:23
2021-03-19T00:23
россия
майк помпео
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео заявил, что слова президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине - это лишь "обзывательство", не подкрепленное делом.При этом на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", как и Байден, Помпео заявил, что прошлая служба Путина в КГБ СССР "говорит сама за себя".Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.
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россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Помпео заявил, что слова Байдена о Путине являются лишь "обзывательством"

00:23 19.03.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США и возможный кандидат на будущих президентских выборах Майк Помпео заявил, что слова президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине - это лишь "обзывательство", не подкрепленное делом.

"Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех", - сказал Помпео в четверг в эфире Fox News.

При этом на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", как и Байден, Помпео заявил, что прошлая служба Путина в КГБ СССР "говорит сама за себя".
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 23:02
Боррель не смог ответить, согласен ли он со словами Байдена о Путине
 
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