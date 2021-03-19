https://ria.ru/20210319/avtobus-1601916332.html
На трассе в Астраханской области опрокинулся автобус
На трассе в Астраханской области опрокинулся автобус
Пять человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T07:57
2021-03-19T07:57
2021-03-19T10:47
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601931901_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_d405bac3545b2d3f257965b9f2a1025c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.Автобус следовал по маршруту поселок Комсомольский – село Заволжское с 30 сотрудниками ООО АПК "Астраханский", которые ехали на работу, добавили в ведомстве."По предварительной информации, пострадало пять человек, детей нет, погибших нет", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20210318/dtp-1601743120.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601931901_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_48b9e2b7b6e4cc7280d991e143e5732f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, происшествия