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На трассе в Астраханской области опрокинулся автобус

На трассе в Астраханской области опрокинулся автобус

Пять человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T07:57

2021-03-19T07:57

2021-03-19T10:47

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Пять человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на трассе в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.Автобус следовал по маршруту поселок Комсомольский – село Заволжское с 30 сотрудниками ООО АПК "Астраханский", которые ехали на работу, добавили в ведомстве."По предварительной информации, пострадало пять человек, детей нет, погибших нет", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210318/dtp-1601743120.html

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, происшествия