https://ria.ru/20210319/aviakatastrofa-1601958155.html

Ростовчане почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года

Ростовчане почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года

Жители Ростова-на-Дону возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года, в которой погибли 62 человека, передает корреспондент... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:39

2021-03-19T12:39

2021-03-19T12:39

boeing 737-800

крушение boeing в ростове-на-дону

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года, в которой погибли 62 человека, передает корреспондент РИА Новости.Памятные мероприятия прошли в пятницу утром возле мемориала "Прерванный полет", установленного к годовщине трагедии в сквере перед старым аэропортом Ростова-на-Дону. На мемориальной доске выбиты фамилии погибших в авиакатастрофе, а рядом установлено отлитое из бронзы изваяние упавшей птицы, символизирующей души погибших пассажиров. К пятой годовщине мемориал отремонтировали.Возложить цветы в этот день к памятнику пришли руководители районной администрации, представители правоохранительных органов, депутаты и местные жители."Уже прошло пять лет со дня авиакатастрофы, но эта трагедия останется в памяти ростовчан навсегда, потому что это одна из самых черных страниц в современной истории Ростова-на-Дону. Светлая память", - сказала ведущая.Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков.

https://ria.ru/20191126/1561630900.html

ростов-на-дону

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