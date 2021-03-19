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Ростовчане почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года
Ростовчане почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года
Жители Ростова-на-Дону возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года, в которой погибли 62 человека, передает корреспондент... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:39
2021-03-19T12:39
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года, в которой погибли 62 человека, передает корреспондент РИА Новости.Памятные мероприятия прошли в пятницу утром возле мемориала "Прерванный полет", установленного к годовщине трагедии в сквере перед старым аэропортом Ростова-на-Дону. На мемориальной доске выбиты фамилии погибших в авиакатастрофе, а рядом установлено отлитое из бронзы изваяние упавшей птицы, символизирующей души погибших пассажиров. К пятой годовщине мемориал отремонтировали.Возложить цветы в этот день к памятнику пришли руководители районной администрации, представители правоохранительных органов, депутаты и местные жители."Уже прошло пять лет со дня авиакатастрофы, но эта трагедия останется в памяти ростовчан навсегда, потому что это одна из самых черных страниц в современной истории Ростова-на-Дону. Светлая память", - сказала ведущая.Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков.
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boeing 737-800, крушение boeing в ростове-на-дону, ростов-на-дону

Ростовчане почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года

12:39 19.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв авиакатастрофы 2016 года, в которой погибли 62 человека, передает корреспондент РИА Новости.
Памятные мероприятия прошли в пятницу утром возле мемориала "Прерванный полет", установленного к годовщине трагедии в сквере перед старым аэропортом Ростова-на-Дону. На мемориальной доске выбиты фамилии погибших в авиакатастрофе, а рядом установлено отлитое из бронзы изваяние упавшей птицы, символизирующей души погибших пассажиров. К пятой годовщине мемориал отремонтировали.
Возложить цветы в этот день к памятнику пришли руководители районной администрации, представители правоохранительных органов, депутаты и местные жители.
"Уже прошло пять лет со дня авиакатастрофы, но эта трагедия останется в памяти ростовчан навсегда, потому что это одна из самых черных страниц в современной истории Ростова-на-Дону. Светлая память", - сказала ведущая.
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.11.2019
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Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. По данным Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибок летчиков.
 
Boeing 737-800Крушение Boeing в Ростове-на-ДонуРостов-на-Дону
 
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