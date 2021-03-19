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Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:57
2021-03-19T17:57
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
финляндия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL."По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи", - говорится в сообщении.Ситуация будет дополнительно оценена на следующей неделе, и вакцинация AstraZeneca будет возможно продолжена не ранее понедельника, 29 марта. THL сообщит о результатах расследования, как только появится новая информация. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточняют медики.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , финляндия, в мире

Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

17:57 19.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL.
"По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи", - говорится в сообщении.
Ситуация будет дополнительно оценена на следующей неделе, и вакцинация AstraZeneca будет возможно продолжена не ранее понедельника, 29 марта. THL сообщит о результатах расследования, как только появится новая информация. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточняют медики.
 
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