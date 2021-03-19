https://ria.ru/20210319/astrazeneca-1602034533.html

Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:57

2021-03-19T17:57

2021-03-19T17:57

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

финляндия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар - РИА Новости. Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития THL."По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи", - говорится в сообщении.Ситуация будет дополнительно оценена на следующей неделе, и вакцинация AstraZeneca будет возможно продолжена не ранее понедельника, 29 марта. THL сообщит о результатах расследования, как только появится новая информация. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточняют медики.

финляндия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , финляндия, в мире