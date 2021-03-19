https://ria.ru/20210319/astrazeneca-1602024803.html

Премьер Франции привился вакциной AstraZeneca

Премьер Франции привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:17

2021-03-19T17:17

2021-03-19T17:21

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

жан кастекс

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

франция

в мире

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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca.Инъекция была сделана премьеру в военном госпитале города Сен-Манде в парижском регионе, трансляцию вел телеканал BFMTV. Кастекс, войдя в помещение больницы, где все было подготовлено для проведения вакцинации, снял пиджак и закатал рукав белой рубашки. После прививки глава французского правительства поднял большой палец вверх и сказал, что "ничего не почувствовал". Из-за маски на лице премьер-министра было сложно разглядеть выражение его лица.Ранее в пятницу Высшее управление здравоохранения Франции (HAS), основываясь на выводах европейского регулятора, рекомендовало возобновление использования вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca для людей от 55 лет и старше. Глава правительства вписывается в обозначенную возрастную категорию: он отметил свое 55-летие в июле прошлого года.В четверг премьер-министр заявил о своем желании пройти вакцинацию, чтобы показать, что можно доверять вакцине производства AstraZeneca.Согласно данным опроса социологической службы Elabe, проведенного 15-16 марта, вакцина AstraZeneca вызывает доверие лишь у 20% французов.В начале февраля первую инъекцию препаратом AstraZeneca сделал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.В четверг комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА после проведенной оценки данных по возможным тромбоэмболическим осложнениям у вакцинированных препаратом AstraZeneca пришел к заключению, что вакцина эффективна и безопасна против коронавируса. Эксперты ЕМА не подтвердили, что препарат повышает риск тромбоэмболических осложнений. При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено учеными.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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