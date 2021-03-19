https://ria.ru/20210319/astrazeneca-1601991967.html

Во Франции рекомендовали возобновить использование вакцины AstraZeneca

Во Франции рекомендовали возобновить использование вакцины AstraZeneca

Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало возобновление использования вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca, но только для... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T14:55

2021-03-19T14:55

2021-03-19T15:51

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

жан кастекс

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

евросоюз

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596999618_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0ce483c9fb62c3ca6a5ae5874e879632.jpg

ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало возобновление использования вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca, но только для людей до 55 лет, сообщает газета Parisien.Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. Франция объявила о приостановке в понедельник, 15 марта. В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс, опираясь на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины AstraZenecа, сообщил, что с пятницы использование препарата будет возобновлено.Глава правительства в пятницу намерен сделать прививку препаратом AstraZeneca, чтобы показать, что ему можно доверять.Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА после проведенной оценки данных по возможным тромбоэмболическим осложнениям у вакцинированных препаратом AstraZeneca пришел к заключению, что вакцина эффективна и безопасна против коронавируса. Эксперты ЕМА не подтвердили, что препарат повышает риск тромбоэмболических осложнений. При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено учеными.

https://ria.ru/20210319/tromby-1601954625.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, жан кастекс, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, франция, в мире