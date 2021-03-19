Во Франции рекомендовали возобновить использование вакцины AstraZeneca
14:55 19.03.2021 (обновлено: 15:51 19.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало возобновление использования вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca, но только для людей до 55 лет, сообщает газета Parisien.
Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. Франция объявила о приостановке в понедельник, 15 марта. В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс, опираясь на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины AstraZenecа, сообщил, что с пятницы использование препарата будет возобновлено.
Глава правительства в пятницу намерен сделать прививку препаратом AstraZeneca, чтобы показать, что ему можно доверять.
Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА после проведенной оценки данных по возможным тромбоэмболическим осложнениям у вакцинированных препаратом AstraZeneca пришел к заключению, что вакцина эффективна и безопасна против коронавируса. Эксперты ЕМА не подтвердили, что препарат повышает риск тромбоэмболических осложнений. При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение побочных эффектов и действия вакцины будет продолжено учеными.