https://ria.ru/20210319/artrit-1601906700.html

Сухость в глазах назвали признаком серьезного заболевания

Сухость в глазах назвали признаком серьезного заболевания

Проблемы с глазами могут указывать на артрит, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T01:07

2021-03-19T01:07

2021-03-19T01:07

наука

артрит

весь мир

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Проблемы с глазами могут указывать на артрит, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.Как отмечают специалисты, воспалительные процессы влияют на коллаген — главный компонент соединительной ткани. Склер и роговица, в свою очередь, состоят из коллагена, поэтому ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как "синдром сухого глаза". Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, сухость и нечеткое зрение.Ранее стало известно, что предвестником ревматоидного артрита является онемение рук или ног. Также это состояние может быть связано с болезнями позвоночника: опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала.Ревматоидный артрит – системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.Впервые может проявиться после тяжелой физической нагрузки, эмоционального шока, утомления, в период гормональной перестройки, воздействия неблагоприятных факторов или инфекции.

https://ria.ru/20210306/simptom-1600192486.html

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