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Наука
https://ria.ru/20210319/artrit-1601906700.html
Сухость в глазах назвали признаком серьезного заболевания
Сухость в глазах назвали признаком серьезного заболевания
Проблемы с глазами могут указывать на артрит, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T01:07
2021-03-19T01:07
наука
артрит
весь мир
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Проблемы с глазами могут указывать на артрит, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.Как отмечают специалисты, воспалительные процессы влияют на коллаген — главный компонент соединительной ткани. Склер и роговица, в свою очередь, состоят из коллагена, поэтому ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как "синдром сухого глаза". Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, сухость и нечеткое зрение.Ранее стало известно, что предвестником ревматоидного артрита является онемение рук или ног. Также это состояние может быть связано с болезнями позвоночника: опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала.Ревматоидный артрит – системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.Впервые может проявиться после тяжелой физической нагрузки, эмоционального шока, утомления, в период гормональной перестройки, воздействия неблагоприятных факторов или инфекции.
https://ria.ru/20210306/simptom-1600192486.html
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артрит, весь мир

Сухость в глазах назвали признаком серьезного заболевания

01:07 19.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Проблемы с глазами могут указывать на артрит, об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.
Как отмечают специалисты, воспалительные процессы влияют на коллаген — главный компонент соединительной ткани. Склер и роговица, в свою очередь, состоят из коллагена, поэтому ревматоидный артрит может проявляться, в частности, через сухой кератит, известный также как "синдром сухого глаза". Признаками этого состояния являются ощущение постороннего предмета в глазу, сухость и нечеткое зрение.
Ранее стало известно, что предвестником ревматоидного артрита является онемение рук или ног. Также это состояние может быть связано с болезнями позвоночника: опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала.
Ревматоидный артрит – системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.
Женские ступни - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 12:33
Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
Впервые может проявиться после тяжелой физической нагрузки, эмоционального шока, утомления, в период гормональной перестройки, воздействия неблагоприятных факторов или инфекции.
 
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