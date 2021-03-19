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В парламенте Армении заявили, что военное положение отменят до выборов
В парламенте Армении заявили, что военное положение отменят до выборов
Вице-cпикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию "Мой шаг", заявил, что военное положение в стране будет отменено до внеочередных... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:20
2021-03-19T12:20
никол пашинян
нагорный карабах
процветающая армения
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Вице-cпикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию "Мой шаг",&nbsp;заявил, что военное положение в стране будет отменено до внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.В четверг премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов."Думаю, что мы, естественно, до выборов отменим военное положение", - сказал Симонян журналистам.Ранее глава оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что военное положение будет отменено в ближайшее время.Пятнадцатого марта комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения. Глава комиссии Андраник Кочарян заявил, что отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. Он отмечал, что нужно дождаться соответствующей инициативы правительства.Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.
https://ria.ru/20210318/vybory-1601819875.html
https://ria.ru/20210319/pashinyan-1601951397.html
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никол пашинян, нагорный карабах, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире

В парламенте Армении заявили, что военное положение отменят до выборов

12:20 19.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вазгена Саргсяна у здания МИД Армении
Сотрудники полиции на улице Вазгена Саргсяна у здания МИД Армении - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Вице-cпикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию "Мой шаг", заявил, что военное положение в стране будет отменено до внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.
В четверг премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов.
Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна перед зданием Национального собрания Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:51
Оппозиция поддержала дату внеочередных парламентских выборов в Армении
"Думаю, что мы, естественно, до выборов отменим военное положение", - сказал Симонян журналистам.
Ранее глава оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что военное положение будет отменено в ближайшее время.
Пятнадцатого марта комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения. Глава комиссии Андраник Кочарян заявил, что отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. Он отмечал, что нужно дождаться соответствующей инициативы правительства.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 12:10
Пашинян сохранит пост премьера до парламентских выборов
 
Никол ПашинянНагорный КарабахПроцветающая АрменияАзербайджанАрменияВ мире
 
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