В парламенте Армении заявили, что военное положение отменят до выборов
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вазгена Саргсяна у здания МИД Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Вице-cпикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию "Мой шаг", заявил, что военное положение в стране будет отменено до внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.
В четверг премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов.
"Думаю, что мы, естественно, до выборов отменим военное положение", - сказал Симонян журналистам.
Ранее глава оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что военное положение будет отменено в ближайшее время.
Пятнадцатого марта комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения. Глава комиссии Андраник Кочарян заявил, что отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. Он отмечал, что нужно дождаться соответствующей инициативы правительства.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября прошлого года из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Ранее депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян заявила, что власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.