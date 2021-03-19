https://ria.ru/20210319/arktika-1602007802.html

Онлайн-конференция о научных исследованиях в Арктике

Онлайн-конференция о научных исследованиях в Арктике

23 марта в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о новых научных исследованиях в российской Арктике.

2021-03-19T16:10

2021-03-19T16:10

2021-03-19T16:10

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член Комитета СФ по экономической политике Юрий ВАЖЕНИН;- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир ПУШКАРЕВ;- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;- директор Российского центра освоения Арктики Андрей УМНИКОВ.К разговору приглашен:- вице-президент Российской академии наук, научный руководитель НИИ "Аэрокосмос", академик РАН Валерий БОНДУР. 2021 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. Арктический регион является одним из наиболее чувствительных к глобальным изменениям и сам может становиться генератором подобных изменений. Освоение Арктики – главной кладовой ископаемых ресурсов в будущем и перспективного транспортного коридора между Европой и Азией – задача, которая сегодня стоит перед Россией. В ходе мероприятия будут представлены новейшие результаты исследований российских ученых, объясняющие природу возникновения гигантских кратеров в российской Арктике. Также пойдет речь о сопряжении современных научных знаний с новейшими технологиями, которые используются для освоения российской Арктики.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы