Онлайн-конференция о научных исследованиях в Арктике
23 марта в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о новых научных исследованиях в российской Арктике.
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Участники:
- член Комитета СФ по экономической политике Юрий ВАЖЕНИН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир ПУШКАРЕВ;
- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- директор Российского центра освоения Арктики Андрей УМНИКОВ.
К разговору приглашен:
- вице-президент Российской академии наук, научный руководитель НИИ "Аэрокосмос", академик РАН Валерий БОНДУР.
2021 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. Арктический регион является одним из наиболее чувствительных к глобальным изменениям и сам может становиться генератором подобных изменений. Освоение Арктики – главной кладовой ископаемых ресурсов в будущем и перспективного транспортного коридора между Европой и Азией – задача, которая сегодня стоит перед Россией.
В ходе мероприятия будут представлены новейшие результаты исследований российских ученых, объясняющие природу возникновения гигантских кратеров в российской Арктике. Также пойдет речь о сопряжении современных научных знаний с новейшими технологиями, которые используются для освоения российской Арктики.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Комитета СФ по экономической политике Юрий ВАЖЕНИН;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир ПУШКАРЕВ;
- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- директор Российского центра освоения Арктики Андрей УМНИКОВ.
К разговору приглашен:
- вице-президент Российской академии наук, научный руководитель НИИ "Аэрокосмос", академик РАН Валерий БОНДУР.
2021 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. Арктический регион является одним из наиболее чувствительных к глобальным изменениям и сам может становиться генератором подобных изменений. Освоение Арктики – главной кладовой ископаемых ресурсов в будущем и перспективного транспортного коридора между Европой и Азией – задача, которая сегодня стоит перед Россией.
В ходе мероприятия будут представлены новейшие результаты исследований российских ученых, объясняющие природу возникновения гигантских кратеров в российской Арктике. Также пойдет речь о сопряжении современных научных знаний с новейшими технологиями, которые используются для освоения российской Арктики.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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