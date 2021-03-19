https://ria.ru/20210319/arest-1601938906.html

Задержанного на Кубани организатора экстремистского сообщества арестовали

Задержанного на Кубани организатора экстремистского сообщества арестовали

Суд по ходатайству следствия заключил под стражу одного из организаторов экстремистского сообщества, 13 членов которого ФСБ задержала в Геленджике, сообщает... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:18

2021-03-19T11:18

2021-03-19T11:18

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

геленджик

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Суд по ходатайству следствия заключил под стражу одного из организаторов экстремистского сообщества, 13 членов которого ФСБ задержала в Геленджике, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.В пятницу ФСБ сообщила о задержании задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого в прошлом году призвал устраивать теракты в России, сообщает в пятницу ФСБ РФ. Тринадцать неонацистов задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. У них изъяли множество нацистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Сообщалось, что группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием гражданина Украины Егора Краснова. Он и другие члены "М.К.У." в дальнейшем пересылали из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, отмечает ФСБ.Сообщалось, что подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, а в качестве демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы и видеоотчет отправили на Украину. В 2020 году главарь "М.К.У." в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации, сообщила спецслужба.Позднее СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении 19 и 20-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества, а также ряда молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нем."Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении одного из организаторов экстремистского сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает управление следственного ведомства по Кубани.

https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), геленджик, краснодарский край, происшествия