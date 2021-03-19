Задержанного на Кубани организатора экстремистского сообщества арестовали
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Суд по ходатайству следствия заключил под стражу одного из организаторов экстремистского сообщества, 13 членов которого ФСБ задержала в Геленджике, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
В пятницу ФСБ сообщила о задержании задержали 14 сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У.", лидер которого в прошлом году призвал устраивать теракты в России, сообщает в пятницу ФСБ РФ. Тринадцать неонацистов задержали в Геленджике, еще одного – в Ярославле. У них изъяли множество нацистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. Сообщалось, что группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием гражданина Украины Егора Краснова. Он и другие члены "М.К.У." в дальнейшем пересылали из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, отмечает ФСБ.
Сообщалось, что подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, а в качестве демонстрации "приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы и видеоотчет отправили на Украину. В 2020 году главарь "М.К.У." в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации, сообщила спецслужба.
Позднее СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении 19 и 20-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества, а также ряда молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нем.
"Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении одного из организаторов экстремистского сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает управление следственного ведомства по Кубани.