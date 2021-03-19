https://ria.ru/20210319/antalya-1601845798.html

Отдыхающие на пляже в Анталье нашли на берегу акулу

Отдыхающие на пляже в Анталье нашли на берегу акулу

Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает Турпром со ссылкой на местную прессу. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T01:48

2021-03-19T01:48

2021-03-19T01:48

туризм

отдых на море

туризм

акулы

средиземное море

анталья (провинция)

новости - туризм

турция

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает Турпром со ссылкой на местную прессу. Морская хищница не подавала признаков жизни, поэтому туристы рискнули подойти к ней, чтобы рассмотреть поближе. И даже сделать селфи. Издание уточняет, что "острые зубы и "стеклянные" глаза морского хищника не испугали российских туристов, которые с восторгом рассматривали животное".Предположительно, акула погибла во время одного из недавних штормов. Очевидцы вызвали бригаду районного управления сельского и лесного хозяйства, специалисты осмотрели хищника, вытащили вилочным погрузчиком и закопали.Издание уточняет, что в Средиземном море обитает более 40 видов акул, 15 из которых можно причислить к потенциально опасным для человека. Но нападения на людей случаются редко. За последние 100 лет зафиксировано около 260 подобных случаев.

https://ria.ru/20210312/akuly-1600771768.html

средиземное море

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых на море, туризм, акулы, средиземное море, анталья (провинция), новости - туризм, турция