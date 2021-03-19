https://ria.ru/20210319/antalya-1601845798.html
Отдыхающие на пляже в Анталье нашли на берегу акулу
Отдыхающие на пляже в Анталье нашли на берегу акулу
Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает Турпром со ссылкой на местную прессу. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T01:48
2021-03-19T01:48
2021-03-19T01:48
туризм
отдых на море
туризм
акулы
средиземное море
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150022/80/1500228074_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_cdd7b65d1a1e362fd33e9260401d41bf.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает Турпром со ссылкой на местную прессу. Морская хищница не подавала признаков жизни, поэтому туристы рискнули подойти к ней, чтобы рассмотреть поближе. И даже сделать селфи. Издание уточняет, что "острые зубы и "стеклянные" глаза морского хищника не испугали российских туристов, которые с восторгом рассматривали животное".Предположительно, акула погибла во время одного из недавних штормов. Очевидцы вызвали бригаду районного управления сельского и лесного хозяйства, специалисты осмотрели хищника, вытащили вилочным погрузчиком и закопали.Издание уточняет, что в Средиземном море обитает более 40 видов акул, 15 из которых можно причислить к потенциально опасным для человека. Но нападения на людей случаются редко. За последние 100 лет зафиксировано около 260 подобных случаев.
https://ria.ru/20210312/akuly-1600771768.html
средиземное море
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150022/80/1500228074_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8cb41ea40fa882093a20acb58b76b62b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых на море, туризм, акулы, средиземное море, анталья (провинция), новости - туризм, турция
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает
Турпром со ссылкой на местную прессу.
Морская хищница не подавала признаков жизни, поэтому туристы рискнули подойти к ней, чтобы рассмотреть поближе. И даже сделать селфи. Издание уточняет, что "острые зубы и "стеклянные" глаза морского хищника не испугали российских туристов, которые с восторгом рассматривали животное".
Предположительно, акула погибла во время одного из недавних штормов. Очевидцы вызвали бригаду районного управления сельского и лесного хозяйства, специалисты осмотрели хищника, вытащили вилочным погрузчиком и закопали.
Издание уточняет, что в Средиземном море обитает более 40 видов акул, 15 из которых можно причислить к потенциально опасным для человека. Но нападения на людей случаются редко. За последние 100 лет зафиксировано около 260 подобных случаев.