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https://ria.ru/20210319/antalya-1601845798.html
Отдыхающие на пляже в Анталье нашли на берегу акулу
Отдыхающие на пляже в Анталье нашли на берегу акулу
Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает Турпром со ссылкой на местную прессу. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T01:48
2021-03-19T01:48
туризм
отдых на море
туризм
акулы
средиземное море
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает Турпром со ссылкой на местную прессу. Морская хищница не подавала признаков жизни, поэтому туристы рискнули подойти к ней, чтобы рассмотреть поближе. И даже сделать селфи. Издание уточняет, что "острые зубы и "стеклянные" глаза морского хищника не испугали российских туристов, которые с восторгом рассматривали животное".Предположительно, акула погибла во время одного из недавних штормов. Очевидцы вызвали бригаду районного управления сельского и лесного хозяйства, специалисты осмотрели хищника, вытащили вилочным погрузчиком и закопали.Издание уточняет, что в Средиземном море обитает более 40 видов акул, 15 из которых можно причислить к потенциально опасным для человека. Но нападения на людей случаются редко. За последние 100 лет зафиксировано около 260 подобных случаев.
https://ria.ru/20210312/akuly-1600771768.html
средиземное море
анталья (провинция)
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отдых на море, туризм, акулы, средиземное море, анталья (провинция), новости - туризм, турция

Отдыхающие на пляже в Анталье нашли на берегу акулу

01:48 19.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина на одном из пляжей в Анталье
Женщина на одном из пляжей в Анталье - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Отдыхающие на пляже в районе Финике Анталийской ривьеры увидели, как на берег вынесло акулу, сообщает Турпром со ссылкой на местную прессу.
Морская хищница не подавала признаков жизни, поэтому туристы рискнули подойти к ней, чтобы рассмотреть поближе. И даже сделать селфи. Издание уточняет, что "острые зубы и "стеклянные" глаза морского хищника не испугали российских туристов, которые с восторгом рассматривали животное".
Предположительно, акула погибла во время одного из недавних штормов. Очевидцы вызвали бригаду районного управления сельского и лесного хозяйства, специалисты осмотрели хищника, вытащили вилочным погрузчиком и закопали.
Издание уточняет, что в Средиземном море обитает более 40 видов акул, 15 из которых можно причислить к потенциально опасным для человека. Но нападения на людей случаются редко. За последние 100 лет зафиксировано около 260 подобных случаев.
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Туризмотдых на мореТуризмАкулыСредиземное мореАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурция
 
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