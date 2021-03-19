https://ria.ru/20210319/alkogol-1601908517.html
Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Вред алкоголя для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно несколько снизить нанесенный ущерб. Как это сделать, рассказал в интервью РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T02:08
2021-03-19T02:08
2021-03-19T02:08
алексей казанцев (врач)
здоровье - общество
алкоголь
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вред алкоголя для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно несколько снизить нанесенный ущерб. Как это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.Он советует после употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или даже одного глотка, сделать один глоток другой жидкости. Нарколог уточнил, что запивать алкоголь сладкой газировкой не следует ‒ она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль. Врач рекомендовал употреблять обычную воду или добавлять в спиртное лед."Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда ", ‒ пояснил Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik. И, конечно же, наиболее эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя – это в принципе отказаться от спиртных напитков, заключил нарколог.
https://ria.ru/20210316/alkogol-1601475545.html
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алексей казанцев (врач), здоровье - общество, алкоголь, общество
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Вред алкоголя
для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно несколько снизить нанесенный ущерб. Как это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik
врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев
.
Он советует после употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или даже одного глотка, сделать один глоток другой жидкости.
"Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций", ‒ объяснил Алексей Казанцев.
Нарколог уточнил, что запивать алкоголь сладкой газировкой не следует ‒ она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль. Врач рекомендовал употреблять обычную воду или добавлять в спиртное лед.
"Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда ", ‒ пояснил Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik.
И, конечно же, наиболее эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя – это в принципе отказаться от спиртных напитков, заключил нарколог.