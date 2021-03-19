https://ria.ru/20210319/alkogol-1601908517.html

Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь

Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь

Вред алкоголя для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно несколько снизить нанесенный ущерб. Как это сделать, рассказал в интервью РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T02:08

2021-03-19T02:08

2021-03-19T02:08

алексей казанцев (врач)

здоровье - общество

алкоголь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581158_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_a31bc911fe52fc3e7bcecbf5ba381282.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вред алкоголя для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно несколько снизить нанесенный ущерб. Как это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники "Зависимость 24" Алексей Казанцев.Он советует после употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или даже одного глотка, сделать один глоток другой жидкости. Нарколог уточнил, что запивать алкоголь сладкой газировкой не следует ‒ она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль. Врач рекомендовал употреблять обычную воду или добавлять в спиртное лед."Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда ", ‒ пояснил Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik. И, конечно же, наиболее эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя – это в принципе отказаться от спиртных напитков, заключил нарколог.

https://ria.ru/20210316/alkogol-1601475545.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей казанцев (врач), здоровье - общество, алкоголь, общество