https://ria.ru/20210319/alimenty-1602011907.html
Глава Минюста призвал ввести ответственность за неполную уплату алиментов
Глава Минюста призвал ввести ответственность за неполную уплату алиментов
Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов, сообщает... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:33
2021-03-19T16:33
2021-03-19T19:11
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/31/1563463176_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_8b1eb1b26f244865dc0cb9fb9416c4e9.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.Выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов, министр также отметил, что необходимо вводить новые решения по развитию системы принудительного исполнения. В частности, использовать электронные площадки для продажи имущества должника.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы намерены обсудить вопрос создания алиментного фонда для решения проблемы задолженности с выплатами. В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств. По ее словам, необходимо создать реестр неплательщиков, а за неуплату применять санкционные меры.На коллегии ФССП Кузнецова сообщила, что в 2020 году по вопросам взыскания алиментов в аппарат уполномоченного по правам ребенка обращались на 4,1% больше, чем в 2019-м. При этом, как считает омбудсмен, важно не только совершенствовать меры взыскания, а создать систему, которая обезопасит детей от нарушения их прав на достойное качество жизни и одновременно будет стимулировать ответственность должника за невыполнение обязательств.
https://ria.ru/20210303/alimenty-1599814734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156346/31/1563463176_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_90e0e13f2ca488820db9e774b3f8b3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко
предложил ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.
Выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов, министр также отметил, что необходимо вводить новые решения по развитию системы принудительного исполнения. В частности, использовать электронные площадки для продажи имущества должника.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы намерены обсудить вопрос создания алиментного фонда для решения проблемы задолженности с выплатами. В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств. По ее словам, необходимо создать реестр неплательщиков, а за неуплату применять санкционные меры.
На коллегии ФССП Кузнецова сообщила, что в 2020 году по вопросам взыскания алиментов в аппарат уполномоченного по правам ребенка обращались на 4,1% больше, чем в 2019-м. При этом, как считает омбудсмен, важно не только совершенствовать меры взыскания, а создать систему, которая обезопасит детей от нарушения их прав на достойное качество жизни и одновременно будет стимулировать ответственность должника за невыполнение обязательств.