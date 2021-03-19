https://ria.ru/20210319/alimenty-1602011907.html

Глава Минюста призвал ввести ответственность за неполную уплату алиментов

Глава Минюста призвал ввести ответственность за неполную уплату алиментов

Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов, сообщает... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:33

2021-03-19T16:33

2021-03-19T19:11

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.Выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов, министр также отметил, что необходимо вводить новые решения по развитию системы принудительного исполнения. В частности, использовать электронные площадки для продажи имущества должника.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы намерены обсудить вопрос создания алиментного фонда для решения проблемы задолженности с выплатами. В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ужесточить ответственность за неисполнение алиментных обязательств. По ее словам, необходимо создать реестр неплательщиков, а за неуплату применять санкционные меры.На коллегии ФССП Кузнецова сообщила, что в 2020 году по вопросам взыскания алиментов в аппарат уполномоченного по правам ребенка обращались на 4,1% больше, чем в 2019-м. При этом, как считает омбудсмен, важно не только совершенствовать меры взыскания, а создать систему, которая обезопасит детей от нарушения их прав на достойное качество жизни и одновременно будет стимулировать ответственность должника за невыполнение обязательств.

https://ria.ru/20210303/alimenty-1599814734.html

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество