https://ria.ru/20210319/afganistan-1602010515.html

Делегации властей Афганистана и талибов согласились ускорить переговоры

Делегации властей Афганистана и талибов согласились ускорить переговоры

Делегация высшего совета по национальному примирению Афганистана провела в Москве встречу с делегацией талибов, обе стороны согласились ускорить мирные... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:27

2021-03-19T16:27

2021-03-19T16:27

афганистан

доха

турция

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Делегация высшего совета по национальному примирению Афганистана провела в Москве встречу с делегацией талибов, обе стороны согласились ускорить мирные переговоры, заявил РИА Новости глава совета Абдалла Абдалла."Вчера прошла конференция, сегодня у нас был шанс провести встречу. Обе стороны сделали акцент на том, как можно лучше использовать возможности для достижения результата. Но мы не обсуждали конкретные темы, это была просто встреча между сторонами", - сказал он.По его словам, стороны выразили готовность к продолжению межафганских переговоров в Дохе."Возможно, будет ещё (международная) встреча (по афганскому урегулированию) в Турции. Но сегодняшняя встреча была направлена на то, чтобы узнать друг друга, установить контакты. С нашей стороны была высказана готовность ускорить процесс. С их - тоже", - добавил афганский политик.

https://ria.ru/20210317/afganistan-1601647586.html

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афганистан, доха, турция, в мире