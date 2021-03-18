https://ria.ru/20210318/zyuganov-1601784740.html

"Байдены приходят и уходят": Зюганов призвал продолжать диалог с США

"Байдены приходят и уходят": Зюганов призвал продолжать диалог с США

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что, несмотря на высказывания президента США Джо Байдена, с этой страной России надо вести диалог. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T12:08

2021-03-18T12:08

2021-03-18T12:08

россия

джо байден

геннадий зюганов

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что, несмотря на высказывания президента США Джо Байдена, с этой страной России надо вести диалог.Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Он добавил, что Байден "продолжает ту политику, которую закладывали при (предыдущих президентах-демократах Билле) Клинтоне, при (Бараке) Обаме". "Если бы был должный ответ все эти годы, такого хамства не было бы", - заметил Зюганов.Также лидер КПРФ назвал слова Байдена в адрес Путина "хамским и непозволительным вызовом", брошенным России.Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

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россия, джо байден, геннадий зюганов, сша