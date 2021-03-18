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https://ria.ru/20210318/zhivotnye-1601834042.html
Россия в конце апреля представит вакцину от COVID-19 для животных
Россия в конце апреля представит вакцину от COVID-19 для животных
Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных, предзаказ на препарат уже открыт, сообщается в материалах... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:03
2021-03-18T16:03
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных, предзаказ на препарат уже открыт, сообщается в материалах ведомственного издания "Ветеринария и жизнь"."Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат", - сообщает издание. Из его статьи следует, что презентацию вакцины планируется провести 20 апреля.Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
https://ria.ru/20210226/zhivotnye-1599104928.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Россия в конце апреля представит вакцину от COVID-19 для животных

16:03 18.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВетеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки
Ветеринарные врачи во время ультразвукового исследования кошки - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя COVID-19 для животных, предзаказ на препарат уже открыт, сообщается в материалах ведомственного издания "Ветеринария и жизнь".
"Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат", - сообщает издание. Из его статьи следует, что презентацию вакцины планируется провести 20 апреля.
Вакцина "Карнивак-Ков" предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
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