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Кислый привкус во рту оказался смертельно опасен
Кислый привкус во рту оказался смертельно опасен
Кислый привкус во рту может быть предвестником сердечного приступа. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T00:47
2021-03-18T00:47
наука
инфаркты
весь мир
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кислый привкус во рту может быть предвестником сердечного приступа. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.На опасное состояние также могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота. Кроме того, стоит обратить внимание на потливость без видимой причины, бессонницу и усталость.Симптомы, утверждают специалисты, могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно. Важно обратить на них внимание и незамедлительно обратиться за медицинской консультацией, советуют врачи.Ранее стало известно, что о сердечном приступе могут предупреждать чувство тревоги или беспокойства. По словам специалистов, очень часто эти признаки большинство людей путают с панической атакой. Это происходит из-за того, что многие симптомы этого состояния схожи с признаками сердечного приступа.Сердечный приступ – тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
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инфаркты, весь мир

Кислый привкус во рту оказался смертельно опасен

00:47 18.03.2021
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кислый привкус во рту может быть предвестником сердечного приступа. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
На опасное состояние также могут указывать несварение желудка без отрыжки и изжоги, тошнота или рвота. Кроме того, стоит обратить внимание на потливость без видимой причины, бессонницу и усталость.
Симптомы, утверждают специалисты, могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно. Важно обратить на них внимание и незамедлительно обратиться за медицинской консультацией, советуют врачи.
Ранее стало известно, что о сердечном приступе могут предупреждать чувство тревоги или беспокойства. По словам специалистов, очень часто эти признаки большинство людей путают с панической атакой. Это происходит из-за того, что многие симптомы этого состояния схожи с признаками сердечного приступа.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 17:30
Назван предвестник проблем с сердцем
Сердечный приступ – тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
 
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