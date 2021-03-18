https://ria.ru/20210318/zarplata-1601740686.html

Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей

Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей, сообщает портал... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:38

2021-03-18T02:38

2021-03-18T13:11

занятость

орловская область

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей, сообщает портал "Орловские новости".Сотников пожаловался, что многие орловчане выбирают в качестве места работы Москву, где зарплата в разы больше, однако выразил надежду, что "люди вернутся в регион", поскольку в Орловской области зарплата "белая", а в столице зачастую "черная".В интервью телеканалу РЕН ТВ Сотников объяснил свои слова тем фактом, что в списке предлагаемых вакансий имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.Чиновник подчеркнул, что как госслужащий не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".Согласно данным декларации Сотникова, опубликованной в 2020 году, в 2019 году он получил доход в размере 993,7 тысячи рублей, что составляет 82 тысячи рублей в месяц.Ранее заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на кадровый голод в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы.Чиновница добавила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске — 5175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на три тысячи. Она подсчитала, что человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда."Зачем человеку работать, если он может получать в Центре занятости эти деньги", — заключила чиновница.

https://ria.ru/20200513/1571359679.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

занятость, орловская область, общество