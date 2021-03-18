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Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей, сообщает портал... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:38
2021-03-18T02:38
2021-03-18T13:11
занятость
орловская область
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей, сообщает портал "Орловские новости".Сотников пожаловался, что многие орловчане выбирают в качестве места работы Москву, где зарплата в разы больше, однако выразил надежду, что "люди вернутся в регион", поскольку в Орловской области зарплата "белая", а в столице зачастую "черная".В интервью телеканалу РЕН ТВ Сотников объяснил свои слова тем фактом, что в списке предлагаемых вакансий имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.Чиновник подчеркнул, что как госслужащий не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".Согласно данным декларации Сотникова, опубликованной в 2020 году, в 2019 году он получил доход в размере 993,7 тысячи рублей, что составляет 82 тысячи рублей в месяц.Ранее заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на кадровый голод в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы.Чиновница добавила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске — 5175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на три тысячи. Она подсчитала, что человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда."Зачем человеку работать, если он может получать в Центре занятости эти деньги", — заключила чиновница.
https://ria.ru/20200513/1571359679.html
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занятость, орловская область, общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей, сообщает портал "Орловские новости"
.
"Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", — заявил чиновник на заседании комитета областного Совета народных депутатов.
Сотников пожаловался, что многие орловчане выбирают в качестве места работы Москву, где зарплата в разы больше, однако выразил надежду, что "люди вернутся в регион", поскольку в Орловской области
зарплата "белая", а в столице зачастую "черная".
В интервью телеканалу РЕН ТВ
Сотников объяснил свои слова тем фактом, что в списке предлагаемых вакансий имеются такие, где уровень заработной платы превышает минимальный размер.
Чиновник подчеркнул, что как госслужащий не может оценивать, является ли величина зарплаты "нормальной" или "ненормальной".
Согласно данным декларации Сотникова, опубликованной в 2020 году, в 2019 году он получил доход в размере 993,7 тысячи рублей, что составляет 82 тысячи рублей в месяц.
Ранее заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на кадровый голод в городе и назвала высокие пособия причиной безработицы.
Чиновница добавила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске — 5175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на три тысячи. Она подсчитала, что человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.
"Зачем человеку работать, если он может получать в Центре занятости эти деньги", — заключила чиновница.