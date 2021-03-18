Захарова: Россия не будет ухудшать отношения с США после слов Байдена
17:38 18.03.2021 (обновлено: 17:41 18.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва в ответ на слова президента США Джо Байдена не будет действиями ухудшать двусторонние отношения, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.
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"Вы только что сами сказали о недопустимости высказываний, которые были сделаны. То есть кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения? Идти на поводу этой логики нет абсолютно никакого смысла. Продолжать разрушать, ставить палки в колеса или придумывать какие-то козни? Это точно не российская ни стратегия, ни тактика", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как могут повлиять заявления американского президента на практическое взаимодействие РФ и США, в том числе на работу с представителями США на проходящих в Москве в четверг переговорах по Афганистану.
"Заняться делом и провести большую работу, которая будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений - это другой вопрос. Вот этим сейчас и стоит заняться", - отметила Захарова, напомнив, что именно для этого в Москву на консультации приглашен посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.