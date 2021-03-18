https://ria.ru/20210318/yandeks-1601903084.html

ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"

ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"

"Яндекс" должен отчитаться о прекращении продвижения своих сервисов в поисковой выдаче до 1 апреля, иначе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) придется... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T23:40

2021-03-18T23:40

2021-03-18T23:40

яндекс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Яндекс" должен отчитаться о прекращении продвижения своих сервисов в поисковой выдаче до 1 апреля, иначе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) придется возбудить дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."До настоящего момента в ФАС России не поступала информация об исполнении предупреждения со стороны "Яндекса", однако срок его исполнения истекает 1 апреля. В соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в случае его неисполнения компанией служба будет обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства",- сообщили в ФАС.Ранее двадцать российских компаний выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске "Яндекса" и подписали соответствующее открытое письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Среди подписантов - "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", "Циан", IVI, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие.ФАС, в свою очередь, еще в феврале предписала "Яндексу" предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов.Как сообщалось в материалах регулятора, "Яндекс" создал неравные условия путем предоставления для своих сервисов (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей по продвижению в поисковой системе.

https://ria.ru/20210225/morgenshtern-1598993402.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика