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ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"
ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"
"Яндекс" должен отчитаться о прекращении продвижения своих сервисов в поисковой выдаче до 1 апреля, иначе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) придется... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T23:40
2021-03-18T23:40
яндекс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Яндекс" должен отчитаться о прекращении продвижения своих сервисов в поисковой выдаче до 1 апреля, иначе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) придется возбудить дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."До настоящего момента в ФАС России не поступала информация об исполнении предупреждения со стороны "Яндекса", однако срок его исполнения истекает 1 апреля. В соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в случае его неисполнения компанией служба будет обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства",- сообщили в ФАС.Ранее двадцать российских компаний выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске "Яндекса" и подписали соответствующее открытое письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Среди подписантов - "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", "Циан", IVI, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие.ФАС, в свою очередь, еще в феврале предписала "Яндексу" предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов.Как сообщалось в материалах регулятора, "Яндекс" создал неравные условия путем предоставления для своих сервисов (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей по продвижению в поисковой системе.
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яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"

23:40 18.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Яндекс" должен отчитаться о прекращении продвижения своих сервисов в поисковой выдаче до 1 апреля, иначе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) придется возбудить дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"До настоящего момента в ФАС России не поступала информация об исполнении предупреждения со стороны "Яндекса", однако срок его исполнения истекает 1 апреля. В соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в случае его неисполнения компанией служба будет обязана принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства",- сообщили в ФАС.
Ранее двадцать российских компаний выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске "Яндекса" и подписали соответствующее открытое письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Среди подписантов - "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", "Циан", IVI, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие.
ФАС, в свою очередь, еще в феврале предписала "Яндексу" предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов.
Как сообщалось в материалах регулятора, "Яндекс" создал неравные условия путем предоставления для своих сервисов (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей по продвижению в поисковой системе.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 19:16
ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-Банка
 
ЯндексФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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