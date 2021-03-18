В Якутии обсудили cохранение и развитие родных языков с президентом РАН
ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Сохранение и развитие родных языков обсудили в Якутии с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает администрация главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в рабочей встрече президента РАН с руководством Академии наук республики. "Одной из тем рабочей встречи стал вопрос сохранения и развития родных языков. Как отметил глава региона, в Якутии уделяется большое внимание сохранению и развитию многообразия языков и культуры", - рассказали в пресс-службе.
В 1992 году был принят республиканский закон о языках, в 1996 году указом первого президента Якутии Михаила Николаева был утвержден праздник - День родного языка и письменности. С 2019 года реализуется государственная программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы".
По словам Николаева, новые возможности сохранения языков дает цифровизация. В республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках, ведется работа по использованию международного стандарта кодирования символов алфавитов якутского языка и языков малочисленных народов Севера. В этой работе участвуют академическая и вузовская наука, а также национальная библиотека республики и IT-компании.
Глава обратил внимание участников встречи, что одним из направлений проекта "Дети Арктики", разработанного в Якутии и вошедшего в федеральную программу, является поддержка талантливых детей и образовательных учреждений с учетом этнокультурных и языковых особенностей.
В республике Саха (Якутия) русский и якутский языки определены как государственные и долганский, чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский как официальные языки.
В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона, а также научным сообществом республики, приняли участие в открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века". Запланировано совещание по освоению арктических территорий, а также поездка в поселок Тикси Булунского района, где пройдет круглый стол о климатическом испытательном полигоне в Арктике.