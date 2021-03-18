https://ria.ru/20210318/yakutiya-1601753880.html

В Якутии обсудили cохранение и развитие родных языков с президентом РАН

В Якутии обсудили cохранение и развитие родных языков с президентом РАН

Сохранение и развитие родных языков обсудили в Якутии с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает администрация главы и правительства РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:21

2021-03-18T09:21

2021-03-18T09:21

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

александр сергеев (ран)

айсен николаев

тикси

арктика

российская академия наук

общество

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ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Сохранение и развитие родных языков обсудили в Якутии с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает администрация главы и правительства республики.Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в рабочей встрече президента РАН с руководством Академии наук республики. "Одной из тем рабочей встречи стал вопрос сохранения и развития родных языков. Как отметил глава региона, в Якутии уделяется большое внимание сохранению и развитию многообразия языков и культуры", - рассказали в пресс-службе.В 1992 году был принят республиканский закон о языках, в 1996 году указом первого президента Якутии Михаила Николаева был утвержден праздник - День родного языка и письменности. С 2019 года реализуется государственная программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы".По словам Николаева, новые возможности сохранения языков дает цифровизация. В республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках, ведется работа по использованию международного стандарта кодирования символов алфавитов якутского языка и языков малочисленных народов Севера. В этой работе участвуют академическая и вузовская наука, а также национальная библиотека республики и IT-компании.Глава обратил внимание участников встречи, что одним из направлений проекта "Дети Арктики", разработанного в Якутии и вошедшего в федеральную программу, является поддержка талантливых детей и образовательных учреждений с учетом этнокультурных и языковых особенностей.В республике Саха (Якутия) русский и якутский языки определены как государственные и долганский, чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский как официальные языки.В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона, а также научным сообществом республики, приняли участие в открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века". Запланировано совещание по освоению арктических территорий, а также поездка в поселок Тикси Булунского района, где пройдет круглый стол о климатическом испытательном полигоне в Арктике.

https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601651183.html

https://ria.ru/20210315/yakutiya-1601263636.html

республика саха (якутия)

тикси

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), александр сергеев (ран), айсен николаев, тикси, арктика, российская академия наук, общество