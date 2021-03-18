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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210318/yakutiya-1601753880.html
В Якутии обсудили cохранение и развитие родных языков с президентом РАН
В Якутии обсудили cохранение и развитие родных языков с президентом РАН
Сохранение и развитие родных языков обсудили в Якутии с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает администрация главы и правительства РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:21
2021-03-18T09:21
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
александр сергеев (ран)
айсен николаев
тикси
арктика
российская академия наук
общество
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ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Сохранение и развитие родных языков обсудили в Якутии с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает администрация главы и правительства республики.Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в рабочей встрече президента РАН с руководством Академии наук республики. "Одной из тем рабочей встречи стал вопрос сохранения и развития родных языков. Как отметил глава региона, в Якутии уделяется большое внимание сохранению и развитию многообразия языков и культуры", - рассказали в пресс-службе.В 1992 году был принят республиканский закон о языках, в 1996 году указом первого президента Якутии Михаила Николаева был утвержден праздник - День родного языка и письменности. С 2019 года реализуется государственная программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы".По словам Николаева, новые возможности сохранения языков дает цифровизация. В республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках, ведется работа по использованию международного стандарта кодирования символов алфавитов якутского языка и языков малочисленных народов Севера. В этой работе участвуют академическая и вузовская наука, а также национальная библиотека республики и IT-компании.Глава обратил внимание участников встречи, что одним из направлений проекта "Дети Арктики", разработанного в Якутии и вошедшего в федеральную программу, является поддержка талантливых детей и образовательных учреждений с учетом этнокультурных и языковых особенностей.В республике Саха (Якутия) русский и якутский языки определены как государственные и долганский, чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский как официальные языки.В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона, а также научным сообществом республики, приняли участие в открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века". Запланировано совещание по освоению арктических территорий, а также поездка в поселок Тикси Булунского района, где пройдет круглый стол о климатическом испытательном полигоне в Арктике.
https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601651183.html
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республика саха (якутия), александр сергеев (ран), айсен николаев, тикси, арктика, российская академия наук, общество

В Якутии обсудили cохранение и развитие родных языков с президентом РАН

09:21 18.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Сохранение и развитие родных языков обсудили в Якутии с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сообщает администрация главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в рабочей встрече президента РАН с руководством Академии наук республики. "Одной из тем рабочей встречи стал вопрос сохранения и развития родных языков. Как отметил глава региона, в Якутии уделяется большое внимание сохранению и развитию многообразия языков и культуры", - рассказали в пресс-службе.
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В 1992 году был принят республиканский закон о языках, в 1996 году указом первого президента Якутии Михаила Николаева был утвержден праздник - День родного языка и письменности. С 2019 года реализуется государственная программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы".
По словам Николаева, новые возможности сохранения языков дает цифровизация. В республике активно создаются интернет-ресурсы на родных языках, ведется работа по использованию международного стандарта кодирования символов алфавитов якутского языка и языков малочисленных народов Севера. В этой работе участвуют академическая и вузовская наука, а также национальная библиотека республики и IT-компании.
Глава обратил внимание участников встречи, что одним из направлений проекта "Дети Арктики", разработанного в Якутии и вошедшего в федеральную программу, является поддержка талантливых детей и образовательных учреждений с учетом этнокультурных и языковых особенностей.
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В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона, а также научным сообществом республики, приняли участие в открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века". Запланировано совещание по освоению арктических территорий, а также поездка в поселок Тикси Булунского района, где пройдет круглый стол о климатическом испытательном полигоне в Арктике.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Александр Сергеев (РАН)Айсен НиколаевТиксиАрктикаРоссийская академия наукОбщество
 
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