Кочевников в Якутии предупредили о возможности падения части ракеты
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кочевых и полукочевых жителей Алданского района Якутии просят быть осторожными и не посещать определенную территорию в связи с падением части ракеты "Союз-2" после пуска с космодрома Восточный 25 марта, говорится в сообщении муниципального образования "Алданский район" Якутии.
"Государственная корпорация "Роскосмос" сообщает, что 25 марта 2021 г. (резервные даты 26, 27, 28, 29 марта 2021 г.) с 5 часов до 6 часов московского времени с космодрома Восточный состоится пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом OneWeb. Район падения головного обтекателя, расположенный в Алданском районе, объявляется временно опасным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте муниципального образования.
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"Просьба к жителям района, а также гражданам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории в указанное время", - добавили власти.
Как сообщили РИА Новости местные жители, смс-предупреждения приходят жителям Алданского и Кобяйского районов. При этом на сайте муниципалитета второго района информационного предупреждения нет.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.