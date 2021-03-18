https://ria.ru/20210318/yakutiya-1601752632.html

Кочевников в Якутии предупредили о возможности падения части ракеты

Кочевников в Якутии предупредили о возможности падения части ракеты

Кочевых и полукочевых жителей Алданского района Якутии просят быть осторожными и не посещать определенную территорию в связи с падением части ракеты "Союз-2"... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:08

2021-03-18T09:08

2021-03-18T09:08

наука

oneweb

земля

arianespace

восточный (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

алданский район

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кочевых и полукочевых жителей Алданского района Якутии просят быть осторожными и не посещать определенную территорию в связи с падением части ракеты "Союз-2" после пуска с космодрома Восточный 25 марта, говорится в сообщении муниципального образования "Алданский район" Якутии."Государственная корпорация "Роскосмос" сообщает, что 25 марта 2021 г. (резервные даты 26, 27, 28, 29 марта 2021 г.) с 5 часов до 6 часов московского времени с космодрома Восточный состоится пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом OneWeb. Район падения головного обтекателя, расположенный в Алданском районе, объявляется временно опасным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте муниципального образования."Просьба к жителям района, а также гражданам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории в указанное время", - добавили власти.Как сообщили РИА Новости местные жители, смс-предупреждения приходят жителям Алданского и Кобяйского районов. При этом на сайте муниципалитета второго района информационного предупреждения нет.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210222/raketa-1598525870.html

https://ria.ru/20200902/yakutiya-1576624329.html

земля

алданский район

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oneweb, земля, arianespace, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, алданский район