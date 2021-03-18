https://ria.ru/20210318/vystavka-1601830979.html

Православные активисты обратились в Генпрокуратуру из-за выставки на ВДНХ

Православные активисты обратились в Генпрокуратуру из-за выставки на ВДНХ

Активисты общественного православного движения "Сорок сороков" попросили Генпрокуратуру оценить материалы анатомической выставки "Мир тела" на ВДНХ, которые,... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T15:49

2021-03-18T15:49

2021-03-18T19:32

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

вднх

владимир легойда

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600971509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_698281e8c807d121564a2ad103cbcf8a.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Активисты общественного православного движения "Сорок сороков" попросили Генпрокуратуру оценить материалы анатомической выставки "Мир тела" на ВДНХ, которые, как считают представители организации, оскорбляют чувства верующих россиян."Для православного христианина смерть и отношение к телу человека является сакральным. Человек, который выставляет трупы напоказ, нарушает наше представление о трепетном отношении к человеку после смерти", — заявил РИА Новости координатор движения Андрей Кормухин.Он назвал выставку сатанизмом". По мнению Кормухина, организация такой экспозиции подпадает под уголовную статью "Надругательство над телами умерших".В заявлении активисты также попросили проверить мероприятие еще по двум статьям — за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также за возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства.Выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне № 21. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных методом полимерной пластинации, который в 1977 году разработал немецкий доктор Гюнтер фон Хагенс. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров. Организаторы позиционируют выставку как образовательный, обучающий проект.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил в своем Telegram-канале, что реакция на проведение выставки "Мир тела" "выходит за рамки чувств верующих или неверующих людей и лежит скорее в культурной плоскости". В свою очередь, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что эта выставка не носит образовательных целей, а ее посетителям "стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым обладают в том числе мертвые люди".

https://ria.ru/20210217/faberzhe-1597882640.html

https://ria.ru/20200116/1563506063.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кипшидзе, вднх, владимир легойда, москва