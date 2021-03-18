Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/vypusknik-1601814228.html
Безработные выпускники российских вузов получат поддержку
Безработные выпускники российских вузов получат поддержку
Выпускников вузов до 23 лет включат в перечень граждан, которые потенциально испытывают трудности с поиском работы - они смогут получить дополнительные меры... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T14:24
2021-03-18T14:24
валентина матвиенко
андрей исаев
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выпускников вузов до 23 лет включат в перечень граждан, которые потенциально испытывают трудности с поиском работы - они смогут получить дополнительные меры поддержки, такая поправка будет подготовлена ко второму чтению проекта о занятости, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в феврале внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы."Хотел бы сказать по ряду предложений... расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и ссузов. Если Андрей Анатолевич (Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия") позволит, я выдам маленький секрет: мы это предполагали в первоначальной редакции законопроекта сами, но отложили именно до второго чтения, поскольку именно в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, а именно заключение правительства, а значит работа могла бы затянуться и мы не уложились бы в сроки, которые поставили перед собой. Ко второму чтению, очень хорошо, что такое предложение высказывают регионы, оно будет предложено в качестве поправки", - сказал Исаев на общественном обсуждении проекта, которое прошло на площадке партии.Также Исаев согласился с предложением уточнить в законопроекте формулировку о возможности равноправно использовать как очное, так и онлайн-общение граждан со службами занятости."Интересное предложение, чтобы оказывать материальную поддержку выпускникам, направленным службой занятости, отработавшим 26 недель. Это предложение затратное и нуждается в расчете. Такие расчеты мы постараемся в ближайшее время провести", - добавил Исаев.
https://ria.ru/20210316/bezrabotnye-1601515268.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, андрей исаев, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество

Безработные выпускники российских вузов получат поддержку

14:24 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выпускников вузов до 23 лет включат в перечень граждан, которые потенциально испытывают трудности с поиском работы - они смогут получить дополнительные меры поддержки, такая поправка будет подготовлена ко второму чтению проекта о занятости, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в феврале внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы.
"Хотел бы сказать по ряду предложений... расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и ссузов. Если Андрей Анатолевич (Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия") позволит, я выдам маленький секрет: мы это предполагали в первоначальной редакции законопроекта сами, но отложили именно до второго чтения, поскольку именно в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, а именно заключение правительства, а значит работа могла бы затянуться и мы не уложились бы в сроки, которые поставили перед собой. Ко второму чтению, очень хорошо, что такое предложение высказывают регионы, оно будет предложено в качестве поправки", - сказал Исаев на общественном обсуждении проекта, которое прошло на площадке партии.
Также Исаев согласился с предложением уточнить в законопроекте формулировку о возможности равноправно использовать как очное, так и онлайн-общение граждан со службами занятости.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 17:04
Голикова рассказала о безработице среди российской молодежи
"Интересное предложение, чтобы оказывать материальную поддержку выпускникам, направленным службой занятости, отработавшим 26 недель. Это предложение затратное и нуждается в расчете. Такие расчеты мы постараемся в ближайшее время провести", - добавил Исаев.
 
Валентина МатвиенкоАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Депутат от КПРФ получит выговор за участие в форуме НКО-иноагента
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57Россиянин признал себя виновным в подготовке кибератаки в США
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Лента новостейМолния