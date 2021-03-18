https://ria.ru/20210318/vypusknik-1601814228.html

Безработные выпускники российских вузов получат поддержку

Безработные выпускники российских вузов получат поддержку

Выпускников вузов до 23 лет включат в перечень граждан, которые потенциально испытывают трудности с поиском работы - они смогут получить дополнительные меры... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:24

2021-03-18T14:24

2021-03-18T14:24

валентина матвиенко

андрей исаев

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выпускников вузов до 23 лет включат в перечень граждан, которые потенциально испытывают трудности с поиском работы - они смогут получить дополнительные меры поддержки, такая поправка будет подготовлена ко второму чтению проекта о занятости, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в феврале внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы."Хотел бы сказать по ряду предложений... расширить льготную категорию молодежи до 23 лет, включив туда выпускников вузов и ссузов. Если Андрей Анатолевич (Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия") позволит, я выдам маленький секрет: мы это предполагали в первоначальной редакции законопроекта сами, но отложили именно до второго чтения, поскольку именно в этом случае потребовалось бы изменение бюджетных обязательств, а именно заключение правительства, а значит работа могла бы затянуться и мы не уложились бы в сроки, которые поставили перед собой. Ко второму чтению, очень хорошо, что такое предложение высказывают регионы, оно будет предложено в качестве поправки", - сказал Исаев на общественном обсуждении проекта, которое прошло на площадке партии.Также Исаев согласился с предложением уточнить в законопроекте формулировку о возможности равноправно использовать как очное, так и онлайн-общение граждан со службами занятости."Интересное предложение, чтобы оказывать материальную поддержку выпускникам, направленным службой занятости, отработавшим 26 недель. Это предложение затратное и нуждается в расчете. Такие расчеты мы постараемся в ближайшее время провести", - добавил Исаев.

https://ria.ru/20210316/bezrabotnye-1601515268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, андрей исаев, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество