https://ria.ru/20210318/vybory-1601856738.html

МИД России надеется, что предвыборный период в Армении пройдет мирно

МИД России надеется, что предвыборный период в Армении пройдет мирно

Москва отметила, что стороны в Армении смогли договориться о дате выборов, надеется, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, заявила... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:41

2021-03-18T17:41

2021-03-18T17:46

никол пашинян

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

армения

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москва отметила, что стороны в Армении смогли договориться о дате выборов, надеется, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов."Мы рассматриваем решение провести в 2021 г. досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении. Мы отфиксировали, что стороны смогли договориться о дате выборов. Мы выражаем надежду что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сказала она на брифинге в четверг.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210318/vybory-1601819875.html

армения

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никол пашинян, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), армения, в мире